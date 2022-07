Véhicules électriques: Rivian supprime 6% de ses effectifs

New York (awp/afp) - Rivian, qui peine à accélérer la cadence depuis la livraison de ses premiers véhicules électriques l'an dernier, va réduire ses effectifs de 6%, ce qui correspond à environ 840 postes, a annoncé mercredi son patron dans un message interne consulté par l'AFP. Les équipes du constructeur américain en charge de la production ne seront pas touchées, y affirme RJ Scaringe.

Mais l'entreprise américaine "doit continuer à grandir et à prendre de l'ampleur sans financement supplémentaire", explique-t-il. "Au cours des six derniers mois, le monde a radicalement changé, l'inflation atteignant des niveaux record, les taux d'intérêt augmentant rapidement et les prix des matières premières continuant de grimper, autant d'éléments qui ont contribué au resserrement des marchés financiers", détaille M. Scaringe.

Dans ce contexte, Rivian ne parvient plus à lever aussi facilement de nouveaux capitaux et doit se concentrer sur ses projets les plus importants. Rivian, qui ambitionne de construire des pick-up, des SUV et des camionnettes électriques, a débuté la production de ses premiers véhicules commerciaux en septembre dernier, quelques semaines avant une entrée en Bourse remarquée.

Porté par l'engouement des actionnaires pour le secteur des véhicules électriques, et par l'engagement d'Amazon à acheter 100.000 de ses camionnettes d'ici 2030, son titre avait explosé. Le groupe a un temps valu plus en Bourse que Ford ou General Motors. Mais freinée par des défis logistiques, la jeune entreprise peine depuis à accélérer sa production.

Elle emploie actuellement environ 14'000 employés, a précisé une porte-parole à l'AFP.

afp/vj