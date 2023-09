Foresee Pharmaceuticals a annoncé que la société présentera le design clinique de l'étude clinique de phase 1/2 sur l'anémie de Fanconi (étude FuschiA) du FP-045, actuellement en cours, lors du symposium scientifique 2023 du Fonds de recherche sur l'anémie de Fanconi (FARF) qui se tiendra à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada, du 28 septembre au 1er octobre 2023. La présentation orale intitulée " A Clinical Trial Evaluating the Safety & Biological Activity of FP-045, an ALDH2 Activator, in Fanconi Anemia Patients " détaille la conception clinique de l'étude de phase 1/2 FuschiA qui sera menée en collaboration avec des experts cliniques dans le domaine de l'anémie de Fanconi (FA) de l'Université de Stanford, du Memorial Sloan Kettering Cancer Center et de l'Université du Minnesota. Les détails de la présentation orale sont les suivants : Titre : Un essai clinique évaluant la sécurité et l'activité biologique du FP-045, un activateur de l'ALDH2, chez des patients atteints d'anémie de Fanconi.

Date de la présentation : Samedi 30 septembre 2023. Heure : 11:10 - 11:25 PST. Lieu : Sheraton Vancouver dans la grande salle de bal AB.

Le FP-045 est un puissant activateur de l'aldéhyde déshydrogénase 2 (ALDH2) administré par voie orale, le premier de sa catégorie. Un allèle dominant négatif de l'ALDH2 chez les patients atteints d'anémie de Fanconi (AF) est associé à une progression accélérée de l'insuffisance de la moelle osseuse, ce qui suggère que l'activation de l'ALDH2 pourrait être une approche thérapeutique potentielle dans l'AF. Des études de laboratoire ont démontré que le FP-045 diminue la toxicité induite par les aldéhydes dans les lignées cellulaires lymphoblastoïdes de patients atteints d'anémie de Fanconi.

Des expériences précliniques sur des animaux ont également démontré que l'activation soutenue de l'ALDH2 peut prévenir la perte de cellules souches hématopoïétiques (CSH) dans l'AF, entraînant une amélioration du nombre et des fonctions des CSH. Afin de permettre les essais cliniques chez les patients atteints d'AF, des études à dose unique ascendante (SAD), à doses multiples ascendantes (MAD) de 7 jours et une étude de dosage de 28 jours du FP-045 ont été menées chez des sujets humains en bonne santé et ont démontré l'innocuité et la tolérabilité du FP-045 après administration orale. La proportionnalité de la dose et la stabilité dans le temps de la pharmacocinétique du FP-045 chez l'homme ont également été établies.

Sur la base de ces résultats favorables obtenus chez des sujets sains et de nouvelles discussions avec les autorités de réglementation, Foresee lance l'étude FuschiA, un premier essai clinique de phase 1/2 chez des patients, afin de tester la sécurité et la tolérabilité du FP-045 et d'obtenir des données sur l'activité biologique préliminaire chez des patients atteints d'AF. L'ALDH2 (Aldéhyde Déshydrogénase 2) est une enzyme de la matrice mitochondriale et un régulateur clé des systèmes de contrôle de la qualité mitochondriale et de la santé, ainsi qu'un régulateur des aldéhydes/carbonyles réactifs, du stress oxydatif, de l'inflammation et de la fibrose. L'activation de l'ALDH2 est une stratégie thérapeutique convaincante pour améliorer la qualité des mitochondries et les mécanismes de régulation pour le traitement des maladies rares/orphelines et des maladies graves du vieillissement.

Le rôle clé de l'ALDH2 dans la maladie est étayé par de solides preuves génétiques/GWAS liées à un polymorphisme ALDH22 dominant-négatif.