Foresight Enterprise VCT plc est un fonds de capital-risque. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux investisseurs privés des dividendes réguliers et de maintenir la valeur du capital à partir d'un portefeuille d'investissements dans des sociétés non cotées à croissance rapide au Royaume-Uni. Elle a l'intention de maximiser les revenus non imposables disponibles pour les investisseurs à partir d'une combinaison de dividendes et d'intérêts reçus sur les investissements, et de la distribution de plus-values résultant de ventes ou d'introductions en bourse. La société investit également dans une gamme de titres, y compris des actions ordinaires et préférentielles, des actions d'emprunt, des titres convertibles, des titres à intérêt fixe et des liquidités. Elle investit dans des secteurs tels que la technologie, les médias et les télécommunications (TMT), l'industrie et la fabrication, les soins de santé, les services aux entreprises, les biens de consommation et les loisirs, etc. Foresight Group LLP agit en tant que gestionnaire d'investissement de la société.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds