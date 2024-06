Foresight Group Holdings Limited est un gestionnaire d'infrastructures et d'investissements privés. Ses secteurs d'activité comprennent l'infrastructure, le capital-investissement et Foresight Capital Management. Le segment Infrastructure gère des actifs d'infrastructure dans des sous-secteurs technologiques distincts et offre une solution complète de bout en bout aux investisseurs particuliers et institutionnels. Le segment Private Equity met en œuvre des stratégies de capital-investissement de croissance, de capital-risque et de crédit privé, qui offrent une variété de structures de fonds pour faciliter l'investissement par les investisseurs institutionnels et particuliers. Le segment Foresight Capital Management permet aux investisseurs d'accéder à des actifs réels et à des opportunités d'investissement durable sur les marchés cotés. Il gère plus de 400 actifs d'infrastructure en mettant l'accent sur les actifs solaires et éoliens terrestres, la bioénergie et les déchets, ainsi que sur les projets d'exploitation des énergies renouvelables, les solutions de gestion de l'efficacité énergétique, les projets d'infrastructure sociale et de base et les actifs forestiers durables.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds