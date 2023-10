(Alliance News) - Foresight Group Holdings Ltd a déclaré mardi que ses actifs intérimaires et ses fonds sous gestion ont baissé par rapport à la fin de l'année financière, mais la société reste optimiste quant à ses perspectives.

Foresight Group est un gestionnaire d'infrastructures et de capitaux privés basé à Londres.

Pour le semestre clos le 30 septembre, Foresight a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice de base avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, avant paiements fondés sur des actions, soit supérieur de 20 à 25 % à celui de la période de l'année précédente.

Elle a expliqué que cela était dû à la réussite de l'année précédente et à la collecte de fonds depuis le début de l'année dans des véhicules à marge plus élevée et à plus long terme.

Les actifs sous gestion et les fonds sous gestion s'élevaient respectivement à 12,1 milliards de livres sterling et à 8,8 milliards de livres sterling au cours de la période. Ces montants sont en baisse de 0,6 % et de 2,4 % par rapport aux 12,2 milliards de livres sterling et aux 9,0 milliards de livres sterling au 31 mars.

Foresight a noté que la visibilité des revenus de "haute qualité" a été maintenue au cours du semestre, les revenus récurrents se situant dans sa fourchette cible de 85 % à 90 %.

Pour ce qui est de l'avenir, Foresight a déclaré "Par rapport à la collecte de fonds auprès des particuliers, le marché de la collecte de fonds auprès des institutions reste difficile, ce qui a nécessairement ralenti le rythme, mais pas la taille ou la portée de nos activités de collecte de fonds auprès des institutions."

L'entreprise pense toutefois que la situation devrait commencer à s'améliorer au cours du premier semestre 2024.

Elle ajoute qu'elle reste confiante dans la poursuite de son "solide historique" de croissance de l'Ebitda de base avant SBP, parallèlement à son taux de croissance cible des AuM de 20 % à 25 % par an sur une base moyenne mobile de trois ans.

"Au cours des six derniers mois, nous avons enregistré de fortes entrées de fonds dans des véhicules de détail à marge plus élevée et une collecte de fonds institutionnels réussie dans notre activité de capital-investissement", a déclaré Bernard Fairman, président du conseil d'administration.

"Nous avons également constaté une croissance continue de notre importante réserve de projets de déploiement d'infrastructures internationales, qui reflète les très importantes opportunités d'investissement créées par la transition énergétique mondiale."

Les actions de Foresight étaient en hausse de 1,4 % à 405,60 pence chacune à Londres mardi matin.

