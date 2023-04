L'action Foresight en hausse, le chiffre d'affaires annuel dépassant le consensus

Foresight Group Holdings Ltd - gestionnaire d'investissements en infrastructures et en capital-investissement basé à Londres - se targue d'une augmentation "exceptionnelle" de ses actifs et de ses fonds sous gestion au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31 mars. Au 31 mars, les actifs sous gestion ont augmenté de 37 % pour atteindre 12,2 milliards de livres sterling, contre 8,8 milliards de livres sterling l'année précédente, tandis que les fonds sous gestion ont augmenté de 34 % pour atteindre 9 milliards de livres sterling. La société s'attend à une augmentation "significative" de son chiffre d'affaires annuel et à ce qu'il dépasse le consensus du marché, qu'elle cite comme étant de 116,6 millions de livres sterling, au 16 janvier. Elle ajoute que les actifs sous gestion de la division infrastructure augmentent de 50 % pour atteindre 9,5 milliards de livres sterling pour l'exercice 2023, contre 6,3 milliards de livres sterling l'année précédente.

Bernard Fairman, président exécutif du conseil d'administration, a déclaré : "Le groupe a connu une année exceptionnelle, notre modèle d'entreprise diversifié et résilient ayant permis d'obtenir des résultats exceptionnels dans un contexte de marché difficile [...]. Les perspectives du groupe restent très positives, car il est idéalement positionné pour capter les tendances de croissance structurelle à long terme sur nos marchés clés."

Le groupe publiera ses résultats annuels le 4 juillet.

Cours actuel de l'action : 410,68 pence l'unité, en hausse de 7,8 % jeudi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en hausse de 1,9

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.