Foresight Solar Fund : hausse de la valeur liquidative en 2022 et augmentation du dividende

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Foresight Solar Fund Ltd - Fonds d'investissement basé à Jersey et axé sur l'énergie solaire photovoltaïque et le stockage en batterie - La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre grimpe de 17% à 126,5 pence par action, contre 108,2 pence l'année précédente. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire est de 24 %. La société a proposé son premier appel public à l'épargne en novembre 2021, et n'a donc pas de rendement total de la VL pour 2021. Le dividende total pour 2022 est de 7,12 pence, contre 6,98 pence en 2021. Le président Alex Ohlsson confirme que le dividende cible de la société pour 2023 est de 7,55 pence par action, malgré les impôts exceptionnels au Royaume-Uni et en Espagne.

----------

Frontier IP Group PLC - société londonienne de commercialisation de la propriété intellectuelle - enregistre une perte provisoire avant impôts de 469 000 GBP au cours des six mois précédant le 31 décembre, contre un bénéfice de 10,3 millions de GBP l'année précédente. Les revenus des investissements tombent de 11,9 millions de livres sterling à 400 000 livres sterling. Les frais administratifs passent de 1,7 million de livres sterling à 1,4 million de livres sterling. Neil Crabb, directeur général, déclare : "Lors de la présentation de nos résultats annuels en novembre, j'avais prévenu que les perspectives du marché à court terme étaient incertaines. L'environnement était très imprévisible, la guerre en Ukraine aggravant les risques existants, tels que les pressions sur la chaîne d'approvisionnement, les prix de l'énergie, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, tous susceptibles d'avoir un impact sur l'appétit des investisseurs pour le risque. Cela s'est avéré particulièrement vrai pour les valeurs technologiques, et le principal facteur de notre perte avant impôt est la chute de la valeur de nos actions restantes dans Exscientia". En ce qui concerne l'avenir, Frontier IP note l'impact continu de la guerre de la Russie en Ukraine, des conditions de marché difficiles, mais aussi une traction croissante de l'industrie à travers son portefeuille. "Plusieurs entreprises ont réalisé d'importantes percées commerciales et techniques. D'autres atteignent maintenant des points d'inflexion. Nous nous attendons à ce que ces progrès se traduisent par un flux important de nouvelles positives dans les mois à venir", a déclaré le PDG Crabb.

----------

Future Metals NL - Société d'exploration de platine basée à Perth - La perte avant impôts pour le semestre clos le 31 décembre s'est creusée à 4,8 millions de dollars australiens, soit environ 2,6 millions de livres sterling, contre 4,6 millions de dollars australiens il y a un an. La société n'a pas généré de revenus au cours des deux semestres. La perte par action est ramenée à 1,22 cents australiens, contre 1,31 cents il y a un an. L'entreprise indique qu'elle s'est concentrée sur l'évaluation des résultats des forages effectués dans le cadre du projet Panton au cours du semestre, et qu'elle progresse dans ses programmes d'essais métallurgiques sur les échantillons prélevés dans les trous de forage du projet.

----------

GreenX Metals Ltd - développement du projet de cuivre Arctic Rift au Groenland - La perte avant impôt pour le semestre clos le 31 décembre se réduit à 1,4 million de dollars australiens, contre 2 millions de dollars australiens il y a un an. Les recettes passent de 111 664 AUD à 161 385 AUD. Fait état d'une demande de dommages-intérêts d'un montant maximum de 737 millions de livres sterling à l'encontre de la Pologne. Elle indique qu'elle a émis 14,1 millions d'actions mardi pour lever environ 4,4 millions de livres sterling. GreenX Metals ajoute : "A ce jour, le groupe n'a pas commencé la production de minerais et n'a pas non plus identifié de réserves de minerais.

----------

Home REIT PLC - Fonds d'investissement immobilier basé à Londres - Détermine si des changements importants doivent être apportés à sa politique d'investissement pour qu'elle puisse continuer à être cotée en bourse, tout en examinant les candidatures pour agir en tant que conseiller en investissement. Les actions de Home REIT sont actuellement suspendues à Londres, car la société n'a pas publié son rapport financier annuel pour l'exercice clos le 31 août. La suspension a récemment été prolongée de 20 jours, à compter du 2 mars, "sans indication de reprise". En février, Bluestar Group Ltd a confirmé une "proposition indicative" d'acquisition du fonds d'investissement, mais n'a pas précisé les détails financiers. La société d'investissement basée à Londres a jusqu'à jeudi pour proposer une offre ferme.

----------

Live Co Group PLC - société d'événements en direct, de divertissement et d'événements sportifs basée dans le Surrey (Angleterre) - Signature d'un nouveau contrat avec Lauritzen Gardens aux jardins botaniques d'Omaha, qui est un musée "vivant" d'expositions en quatre saisons. "L'Archéocératops, le Diplocaulus, le Stégosaure, le T-Rex et le Vélociraptor parmi tant d'autres seront exposés dans les jardins du vendredi 12 janvier au dimanche 12 mai 2024", explique l'entreprise.

----------

Seed Innovations Ltd - investisseur coté sur l'AIM dans le domaine du cannabis médical, de la santé et du bien-être - Notes La société Avextra AG, qui investit dans le cannabis médical, lève environ 17 millions d'euros auprès des investisseurs existants, de l'ensemble de l'équipe de direction et de nouveaux investisseurs européens par le biais d'un emprunt convertible. Ed McDermott, directeur général de Seed, a déclaré à propos d'Avextra : "La société est désormais bien financée pour ses futurs projets de croissance sur les marchés européens du cannabis médical. Le financement significatif décroché positionne Avextra pour devenir l'un des rares acteurs de la recherche et du développement et de la propriété intellectuelle sur le marché mondial du cannabis et nous nous réjouissons de suivre et de soutenir leurs progrès."

----------

Synergia Energy Ltd - développeur d'actifs de gaz naturel en Inde - La perte avant impôts pour le premier semestre de l'exercice 2023 au 31 décembre se creuse à 3,7 millions de dollars australiens, contre 2,2 millions de dollars australiens il y a un an. Les recettes s'élèvent à 690 820 dollars australiens, alors qu'elles étaient nulles l'année précédente. Le coût des ventes s'élève à 2,4 millions de dollars australiens, également par rapport à zéro. "En raison de la persistance des prix élevés du gaz, la société a mis en veilleuse sa recherche d'actifs gaziers productifs matures dans la zone du plateau continental britannique", indique Synergia. Pendant ce temps, en Inde, Synergia prévoit de commencer le développement complet du champ Cambay au cours du second semestre 2023.

----------

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.