Foresight Solar acquiert six parcs solaires en phase de développement en Espagne

(Alliance News) - Foresight Solar Fund Ltd a déclaré jeudi avoir décroché les droits sur un pipeline de fermes solaires en phase de développement en Espagne, le nommant "Projet Lynx".

Foresight, une société d'investissement basée à Jersey qui se concentre sur les panneaux solaires et les actifs de stockage de batteries, a déclaré que les fermes solaires ont été décrochées auprès de la société espagnole d'énergie renouvelable Grupo Cuerva dans le cadre d'un "investissement stratégique".

Foresight a déclaré que le projet consistait en des droits sur six développements solaires situés dans le sud et l'est de l'Espagne. Les fermes solaires ont une capacité totale maximale de 467 mégawatts-crête.

Le gestionnaire d'investissement de la société à Madrid supervisera l'évolution des projets aux côtés des développeurs, a déclaré Foresight, qui poursuivra le développement dans le cadre d'un accord de services.

Deux des sites ont demandé à être raccordés au réseau selon les modalités d'application existantes et l'un d'entre eux, totalisant 57 MWp, a déjà décroché l'accès au réseau avec la possibilité d'atteindre le statut de prêt-à-construire en 2024. Les autres projets feront l'objet d'une demande de raccordement au cours des prochaines années, a indiqué Foresight.

La société a déclaré que la pleine considération des actifs est "subordonnée à la réalisation d'étapes liées aux projets décrochant des connexions au réseau". Foresight a déclaré que cette mesure visait à protéger les rendements ajustés au risque de la société, quel que soit le nombre total de projets qui "parviennent finalement à obtenir un permis de construire".

Le président Alexander Ohlsson a déclaré : "Le gestionnaire d'investissement possède l'expertise nécessaire pour prendre en charge ce type de projets, en évaluant soigneusement le risque et en saisissant les avantages financiers accrus pour l'entreprise. Cela a été démontré lorsque notre portefeuille solaire espagnol de 125 MW a été mis en service l'année dernière, ce qui a entraîné une augmentation de la valeur liquidative d'environ deux pence par action en 2022. Cette acquisition donne maintenant à Foresight Solar l'occasion de créer encore plus de valeur pour les actionnaires.

Les actions de Foresight ont augmenté de 0,4 % à 110,40 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

