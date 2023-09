(Alliance News) - Foresight Solar Fund Ltd a déclaré jeudi qu'elle était "en bonne voie" pour atteindre son objectif de dividende annuel malgré la baisse de la valeur de l'actif net.

Il a également annoncé un nouveau programme de désinvestissement de 200 mégawatts.

La société d'investissement basée à Jersey, qui se concentre sur les panneaux solaires et les actifs de stockage de batteries, a déclaré que sa valeur nette d'inventaire au 30 juin était de 119,9 pence par action, en baisse par rapport à 123,8 pence à la même période l'année précédente et par rapport à 126,5 pence au 31 décembre.

Foresight Solar a déclaré que son rendement total annualisé de la valeur liquidative, depuis son introduction en bourse en 2013, était de 8,3 % pour le premier semestre 2023, en baisse par rapport à 8,9 % l'année précédente.

Foresight Solar a déclaré un dividende total de 3,775 pence pour le semestre, en hausse par rapport à 3,56 pence l'année précédente. Elle a déclaré qu'elle "reste en bonne voie" pour atteindre son objectif d'un dividende total de 7,55 pence par action pour l'année complète, en hausse par rapport à 7,12 pence pour 2022.

Foresight Solar a également déclaré qu'elle entamait un programme de désinvestissement visant à vendre des actifs opérationnels d'une puissance totale d'environ 200 mégawatts. Elle a l'intention d'utiliser le produit de la vente "pour réduire la dette et recycler le capital dans des opportunités d'accroissement du rendement".

Le président Alexander Ohlsson a déclaré que ces désinvestissements "permettront le financement intégral de notre pipeline prévu jusqu'à la fin de 2025 sans qu'il soit nécessaire de recourir à des capitaux extérieurs supplémentaires".

L'investisseur a également noté que son acquisition, annoncée en mars, des droits sur un pipeline de 467 mégawatts en phase de développement en Espagne, avait fourni d'autres occasions de recycler le capital.

"En ce qui concerne l'avenir, l'ampleur des opportunités de croissance pour Foresight Solar est considérable", a commenté M. Ohlsson. "L'élan visant à atteindre les objectifs Net Zero entraîne encore plus d'investissements dans la production d'énergie renouvelable, et le stockage solaire et par batterie en sont les principaux bénéficiaires, les deux étant comparativement peu coûteux et rapides à déployer.

"Avec des mesures en place pour consolider le bilan dans un environnement macro-économique volatil, un portefeuille hautement générateur de liquidités et une attention toute particulière portée aux projets générateurs de revenus, Foresight Solar est bien placée pour continuer à fournir des revenus réguliers et résilients avec un élément de croissance de la valeur nette d'inventaire pour les décennies à venir."

Les actions de Foresight Solar étaient en hausse de 0,1 % à 92,89 pence à Londres lundi matin.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

