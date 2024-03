(Alliance News) - Foresight Solar Fund Ltd a déclaré mardi qu'il y avait des raisons d'être optimiste après une année difficile qui a vu son actif net par action diminuer.

Le fonds basé à Jersey, axé sur le développement durable et investissant dans des actifs solaires et de stockage de batteries au Royaume-Uni et à l'international, a déclaré qu'en 2023, sa valeur nette d'inventaire par action a chuté de 6,4% à 118,4 pence, contre 126,5 pence en 2022.

Les actions de Foresight Solar ont baissé de 0,6 % à 90,40 pence chacune à Londres mardi.

La société a déclaré que l'augmentation de la vente de la participation dans le portefeuille Lorca à une prime de 21 % par rapport à la valeur de détention, ainsi qu'une stratégie active de couverture des prix de l'électricité, ont atténué les impacts négatifs des taux d'actualisation plus élevés et des prévisions de baisse des prix de l'électricité.

En novembre, Foresight Solar a déclaré avoir vendu une participation de 50 % dans son portefeuille Lorca de 99 mégawatts en Espagne pour 26,9 millions d'euros.

Le portefeuille de Lorca comprend le parc solaire Las Salinas de 30 MW, Los Llanos de 49 MW et Los Picos de 20 MW. Foresight a acheté ces actifs il y a trois ans.

Malgré la baisse de la valeur nette d'inventaire par action, Foresight Solar a augmenté le dividende annuel de 7,12 pence à 7,55 pence, soit une augmentation de 6,0 %.

Elle vise une nouvelle augmentation de 6 % en 2024, ce qui porterait le dividende à 8,00 pence par action.

Foresight Solar a déclaré que l'objectif pour 2024 devrait être couvert 1,50 fois par les liquidités générées au cours de la période, avec une couverture d'environ 1,35 fois pour 2025, en supposant que les prévisions de revenus actuelles soient respectées.

Le président Alexander Ohlsson a qualifié la performance de "résiliente", avec une production d'électricité et une distribution de liquidités record dans un "contexte de marché difficile".

"Après une année difficile pour les marchés, nous pensons qu'il y a des raisons d'être optimiste. La transition énergétique est l'un des plus grands thèmes d'investissement de notre génération. L'opportunité de l'énergie solaire est à elle seule immense. Les fondamentaux du secteur restent attrayants et la production d'énergie solaire continue d'être l'une des sources d'électricité les moins chères et les plus fiables qui soient. Ces perspectives prometteuses, associées à l'amélioration de la situation financière de Foresight Solar et à une stratégie claire visant à générer des revenus et de la croissance, placent le fonds en bonne position pour tirer parti des opportunités à venir".

