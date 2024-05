(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse mercredi, les yeux rivés sur une série de rachats.

Dans le FTSE 250, le propriétaire de Royal Mail, IDS, a accepté d'être racheté par un groupe dirigé par Daniel Kretinsky. Dans le même temps, les actions de Foresight Sustainable Forestry ont grimpé en flèche, après qu'Averon Park a déclaré qu'il achèterait l'entreprise pour 167 millions de livres sterling.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 19,28 points, soit 0,2 %, à 8 234,90. Le FTSE 250 était en baisse de 64,73 points, soit 0,3%, à 20 640,54, et l'AIM All-Share était en baisse de 2,55 points, soit 0,3%, à 805,81.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,2% à 822,25, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,3% à 18 117,26, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 16 872,60.

Dans les actions européennes mercredi, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,6%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,5%.

La confiance des consommateurs allemands devrait s'améliorer en juin, selon les données d'enquête compilées conjointement par GfK et l'Institut de Nuremberg pour les décisions de marché mercredi.

Les prévisions de juin pour l'indicateur du climat de consommation GfK se sont améliorées à moins 20,9 points de moins 24,0 en mai. C'est mieux que le consensus du marché cité par FXStreet de moins 22,5.

C'est le quatrième mois consécutif que la confiance des consommateurs s'améliore en Allemagne.

Pendant ce temps, la confiance des ménages en France est restée stable en mai.

Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, sa mesure de la confiance des consommateurs en France est restée à 90,0 points, en dessous du consensus de FXStreet de 91,0 points.

La livre était cotée à 1,2768 USD tôt ce mercredi à Londres, en baisse par rapport à 1,2780 USD à la clôture des marchés boursiers mardi. L'euro s'est établi à 1,0855 USD, en baisse par rapport à 1,0875 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 157,09 yens, en hausse par rapport à 156,94 yens.

Dans le FTSE 100, Ocado a perdu 5,4%. Elle est tombée dans le bas de l'indice.

La présence d'Ocado au sein du FTSE 100 devrait prendre fin, une autre entreprise technologique, Darktrace, devant la remplacer dans l'élite, selon les changements indicatifs de l'indice effectués par le FTSE Russell mardi.

Les résultats définitifs de la révision de l'indice sont publiés le 5 juin, sur la base des données de la veille.

Sur la base des données de clôture de vendredi, l'épicerie et la société de technologie d'entreposage Ocado devraient passer à la trappe du FTSE 100, tandis que la société de gestion de patrimoine St James's Place devrait également être reléguée.

St James's Place a perdu 1,5 %.

En tête de l'indice FTSE 100 se trouve Fresnillo, en hausse de 1,8 %.

RBC a relevé la note de Fresnillo de "sector perform" à "outperform".

Dans l'indice FTSE 250, International Distributions Services a augmenté de 2,7 %, après avoir déclaré qu'elle avait accepté une offre de rachat en espèces de la part d'EP Corporate Group et de J&T, dirigés par Daniel Kretinsky.

EP Corporate Group et J&T paieront 360 pence en espèces pour les actions d'IDS, plus un dividende final et un dividende spécial de 8 pence. IDS a déclaré que son dividende final était de 2 pence, de sorte que la valeur totale de l'offre est de 370 pence par action. Cela valorise IDS à 3,57 milliards de livres sterling.

"IDS a le potentiel pour devenir un acteur international de premier plan dans le domaine de la logistique. Le conseil d'administration d'IDS et le Parlement européen sont parfaitement conscients de leurs responsabilités à l'égard d'IDS et, en particulier, de l'héritage unique de Royal Mail et de ses obligations en tant que prestataire universel de services postaux au Royaume-Uni", a déclaré Keith Williams, président du conseil d'administration d'IDS.

"Le conseil d'administration d'IDS estime que l'offre d'EP est juste et raisonnable, compte tenu des incertitudes à venir, et qu'elle permet aux investisseurs de réaliser une valeur avec une prime significative.

Ailleurs à Londres, Foresight Sustainable Forestry a grimpé de 30 %.

Averon Park a déclaré qu'il achèterait Foresight Sustainable Forestry Co pour 167 millions de livres sterling.

Averon Park a offert 97 pence par action au fonds d'investissement forestier géré par Foresight Group LLP, soit une prime de 33 % par rapport au cours de clôture de Foresight, qui était de 73,0 pence par action mardi.

Les administrateurs de Foresight Sustainable considèrent que les conditions de l'offre sont justes et raisonnables, après avoir été conseillés par les courtiers Stifel.

Richard Davidson, président de Foresight, a déclaré : "L'offre d'Arizona Bidco est faite à un prix qui représente une prime significative par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume des trois derniers mois. Nous pensons que cette offre représente une bonne valeur pour les actionnaires, et c'est pourquoi nous la recommandons. La structure de l'opération signifie que les investisseurs peuvent continuer à participer aux fondamentaux d'investissement convaincants présentés par les secteurs de la sylviculture et du crédit carbone par l'intermédiaire d'une structure privée".

Mercredi, l'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 1,3 %.

L'inflation des prix à la consommation en Australie s'est accélérée pour le deuxième mois consécutif en avril, selon des données officielles publiées mercredi.

Selon le Bureau australien des statistiques, les prix à la consommation ont augmenté de 3,6% en avril. Ceci était plus élevé que le consensus du marché cité par FXStreet de 3,4%.

L'inflation annuelle était de 3,5% en mars et de 3,4% en février.

Au Japon mercredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en baisse de 0,8%. En Chine, l'indice Shanghai Composite est en légère hausse, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong est en baisse de 1,7 %.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé mardi en demi-teinte, l'indice Dow Jones Industrial Average étant en baisse de 0,6 %, l'indice S&P 500 en légère hausse et l'indice Nasdaq Composite en hausse de 0,6 %.

Le pétrole Brent était coté à 84,16 USD le baril tôt à Londres mercredi, en hausse par rapport aux 83,56 USD de la fin de journée de mardi.

L'or était coté à 2 353,40 USD l'once, en baisse par rapport aux 2 359,03 USD.

L'inflation allemande est attendue à 13h00 BST.

Par Sophie Rose, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.