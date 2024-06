Foresight Sustainable Forestry Company Plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société consiste à investir dans des actifs forestiers, de boisement et de capital naturel au Royaume-Uni. La société cherchera à générer un rendement total net attrayant pour les actionnaires à long terme, comprenant une croissance du capital et des dividendes périodiques, en visant un impact durable par le biais d'investissements principalement dans des actifs forestiers gérés de manière durable (y compris des forêts sur pied et des actifs de boisement). La société cherchera à apporter une contribution directe à la lutte contre le changement climatique par le biais d'initiatives de séquestration du carbone dans les forêts et les boisements. La société s'efforcera de préserver et d'améliorer de manière proactive le capital naturel et la biodiversité dans l'ensemble de son portefeuille. Le gestionnaire d'investissement de la société est Foresight Group LLP.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds