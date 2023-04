Foresight VCT vend des entreprises de son portefeuille pour 11,9 millions de GBP

Foresight VCT PLC - investit dans les petites et moyennes entreprises britanniques, avec un portefeuille actuel de 40 sociétés dans divers secteurs - annonce la vente d'Innovation Consulting Group Ltd et de Datapath Group Ltd.

La vente d'Innovation Consulting génère un produit de 6,8 millions de livres sterling à la fin de la transaction. Ajouté aux 500 000 GBP de liquidités restituées à ce jour, cela implique un rendement total en espèces de 4,4 fois le capital de 1,7 million de GBP investi en 2015, indique Foresight.

La vente de Datapath génère un produit de 5,1 millions de livres sterling à l'achèvement. Ajouté aux 5,4 millions GBP de liquidités restituées à ce jour, cela implique un rendement total en espèces de 11,7 fois l'investissement initial en 2007.

La valeur nette d'inventaire par action de Foresight au 30 septembre était de 85,7 pence. Selon Foresight, les deux sorties ajouteront 1,5 pence, soit une valeur nette d'inventaire par action pro forma de 87,2 pence.

Cours actuel de l'action : 77,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 0,7

