Forest Road Acquisition Corp. II annonce des changements au niveau de la direction

À compter du 4 avril 2023, Thomas Staggs et Kevin Mayer ont démissionné de leur poste de co-chef de la direction de Forest Road Acquisition Corp. II. Ces démissions ne sont pas le résultat d'un désaccord avec la direction ou le conseil d'administration sur une question liée aux activités, aux politiques ou aux pratiques de la société.

À compter du 6 avril 2023, le conseil d'administration a nommé Zachary Tarica au poste de chef de la direction de la société. Zachary Tarica a occupé le poste de directeur de l'exploitation de la société depuis sa création. M. Tarica est actuellement le fondateur et le directeur général de The Forest Road Company, LLC (The Forest Roado).

M. Tarica a précédemment occupé les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur des investissements de Forest Road Acquisition Corp. de septembre 2020 à juin 2021. Avant de créer Forest Road, M. Tarica a été analyste de crédit chez Brookfield Asset Management de juin 2014 à mai 2018.

De 2008 à 2014, M. Tarica a travaillé pour la Deutsche Bank en tant qu'analyste des marchés en difficulté, spécialisé dans les investissements dans des situations spéciales dans les secteurs de l'énergie et de l'infrastructure. M. Tarica est titulaire d'une licence en commerce avec une mineure en communication organisationnelle de la Northeastern University.