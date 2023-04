Forest Road Acquisition Corp. II annonce des changements au sein de son conseil d'administration

À compter du 4 avril 2023, Thomas Staggs, Kevin Mayer, Keith L. Horn et Salil Mehta ont démissionné en tant que membres du conseil d'administration (le oBoardo) de Forest Road Acquisition Corp. II (la oCompanyo). Ces démissions ne résultent pas d'un désaccord avec la direction ou le conseil d'administration sur une question relative aux activités, aux politiques ou aux pratiques de la société.

À compter du 6 avril 2023, le conseil d'administration a nommé : Zachary Tarica en tant que président du conseil d'administration et Idan Shani, Mme Gondipalli et M. Strauss en tant que membres du conseil d'administration. Pallavi Gondipalli et Daniel Strauss sont tous deux des administrateurs indépendants et seront également membres du comité d'audit, du comité des rémunérations et du comité des nominations et de la gouvernance du conseil d'administration. Zachary Tarica est le directeur des opérations de la société depuis sa création.

M. Tarica est actuellement le fondateur et le directeur général de The Forest Road Company, LLC (The Forest Roado). M. Tarica a précédemment occupé les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur des investissements de Forest Road Acquisition Corp. de septembre 2020 à juin 2021.

Avant de créer Forest Road, M. Tarica a été analyste de crédit chez Brookfield Asset Management de juin 2014 à mai 2018. De 2008 à 2014, M. Tarica a travaillé pour la Deutsche Bank en tant qu'analyste des marchés en difficulté, spécialisé dans l'investissement dans des situations spéciales dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures. M. Tarica est titulaire d'une licence en commerce et d'une mineure en communication organisationnelle de l'université de Northeastern.

Idan Shani occupe le poste de directeur financier de la société depuis sa création. Depuis octobre 2018, M. Shani est directeur financier et directeur de l'exploitation de Forest Road. M. Shani a occupé le poste de chef de l'exploitation de FRX I de septembre 2020 à juin 2021.

Avant de rejoindre Forest Road, il était président et responsable de la recherche d'Antarctica Asset Management (U.S.) Inc. (oAntarcticao) et de son prédécesseur Antarctica Asset Management LLC. Il reste impliqué chez Antarctica en tant que membre senior indépendant du comité d'investissement et d'allocation, avec des fonctions de reporting auprès du conseil d'administration. Il a été analyste de recherche chez Ivy Asset Management de juin 2005 à juin 2008, se concentrant sur les stratégies de crédit.

Il tire actuellement parti de son expérience en tant qu'allocateur de fonds spéculatifs proposant des contrôles financiers et administratifs essentiels pour superviser la mise en place de toutes les entreprises et plateformes basées sur la blockchain. M. Shani est titulaire d'une licence en économie avec une division d'études en gestion (summa cum laude) de l'Université ouverte d'Israël. Depuis janvier 2023, Pallavi Gondipalli est conseillère stratégique auprès de fonds d'investissement et de fondateurs d'entreprises dans des classes d'actifs frontières où le parrainage par les investisseurs est moins développé. De juillet 2020 à avril 2022, Mme Gondipalli a été associée directrice chez CoinFund, où elle a dirigé la formation de capital pour les stratégies de pré-amorçage et d'amorçage, de série A et de jetons liquides.

Avant CoinFund, Mme Gondipalli a été coresponsable des relations avec les investisseurs et du marketing de mai 2017 à juillet 2020 chez Luminus Management. De juillet 2015 à mai 2017, Mme Gondipalli a été directrice des relations avec les investisseurs chez LS Power (ancienne société mère de Luminus), où elle a occupé un rôle de formation de capital senior pour leur activité de capital-investissement dans le domaine de l'énergie, les offres d'actifs d'énergie connexes et la stratégie de fonds spéculatif de Luminus. De mai 2010 à mai 2015, Mme Gondipalli a été vice-présidente chargée de la formation des capitaux chez One William Street.

De février 2008 à avril 2010, Mme Gondipalli était associée chez Millennium Global. De 2002 à 2006, Mme Gondipalli était expert-comptable chez Ernst & Young à Chicago et à Londres. Mme Gondipalli est titulaire d'un MBA en finance de la Wharton School of Business et d'un BBA en comptabilité (CPA) de l'université Emory (Goizueta Business School).

Daniel Strauss est directeur général de GlassBridge Enterprises depuis mars 2019. Auparavant, M. Strauss a occupé le poste de directeur de l'exploitation de GlassBridge de mars 2017 à décembre 2019. De mars 2019 à juin 2021, M. Strauss a été directeur général d'Adara Enterprises Corp.

En avril 2021, Adara a déposé un plan de réorganisation préétabli au titre du chapitre 11. M. Strauss est membre du conseil d'administration d'ARRIVE depuis mars 2017. M. Strauss a été gestionnaire de portefeuille chez Clinton Group Inc. d'août 2010 à décembre 2019.

Chez Clinton, M. Strauss était responsable de l'évaluation et de l'exécution des transactions de capital-investissement dans un large éventail de secteurs, ainsi que de la gestion et de la surveillance continues des investissements du portefeuille de Clinton. De 2008 à 2010, il a travaillé pour Angelo, Gordon & Co. en tant que membre de l'équipe chargée du capital-investissement et des situations spéciales.

Auparavant, M. Strauss a travaillé pour Houlihan Lokey, où il s'est concentré sur les fusions et acquisitions de 2006 à 2008. M. Strauss a siégé aux conseils d'administration de Pacific Mercantile Bancorp de 2011 à 2015 et de Community Financial Shares Inc. de 2012 jusqu'à sa vente à Wintrust Financial Corporation en 2015. M. Strauss est titulaire d'une licence en finance et en commerce international de la Stern School of Business de l'université de New York.