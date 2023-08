Forge Global Holdings, Inc. est un fournisseur d'infrastructures de marché, de services de données et de solutions technologiques pour les acteurs du marché privé. La société propose des plateformes de négociation, des données et des informations exclusives pour éclairer les stratégies d'investissement, ainsi que des services de conservation pour aider les entreprises, les actionnaires, les institutions et les investisseurs accrédités à naviguer et à effectuer des transactions sur le marché privé. Ses solutions comprennent des solutions de négociation, des solutions de conservation et des solutions de données. Ses solutions de négociation comprennent Forge Markets, une plateforme qui met en relation les investisseurs et les actionnaires de sociétés privées et leur permet de faciliter les transactions d'actions privées. Ses solutions de conservation comprennent Forge Trust, une fiducie sans dépôt qui permet aux clients d'avoir la garde et de gérer leurs actifs de manière décrochée par le biais d'un portail en ligne. Ses solutions de données comprennent Forge Data, qui fournit aux acteurs du marché les informations et la vision nécessaires pour naviguer, analyser et prendre des décisions d'investissement sur le marché privé.