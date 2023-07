ForgeRock, Inc. est une entreprise de gestion de l'identité numérique. La société propose la ForgeRock Identity Platform, alimentée par l'intelligence artificielle (IA), qui monétise les relations avec les clients, répond aux réglementations en matière de confidentialité et de consentement, et tire parti de l'Internet des objets. La ForgeRock Identity Platform de la société fournit une suite complète de solutions de gestion d'identité, de gestion d'accès, de gouvernance d'identité, de kits de développement de solutions de cloud d'identité, de passerelle d'identité, de sécurité Edge et d'identité autonome alimentée par l'IA. La société propose ses services à des secteurs tels que les services financiers, les soins de santé, les administrations publiques, la vente au détail, la fabrication, les télécommunications et les médias, l'automobile, la mobilité intelligente et les assurances.

Secteur Logiciels