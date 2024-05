Forian Inc. est une société de solutions technologiques. La société fournit une suite de capacités de gestion de données et de données et d'analyses pour optimiser et mesurer les performances opérationnelles, cliniques et financières pour les clients dans les segments traditionnels et émergents des sciences de la vie, des payeurs et des fournisseurs de soins de santé. Les activités de l'entreprise consistent à fournir des services d'analyse et d'information au secteur des soins de santé et aux secteurs connexes, qui sont tous des solutions basées sur l'abonnement et les services. Les offres de la société comprennent des solutions commerciales, des solutions d'accès au marché et des solutions basées sur des données pour optimiser les performances opérationnelles, cliniques et financières de ses clients. La société fournit ses solutions d'information en tant que technologie habilitante aux consultants et aux prestataires de services des secteurs de la santé et des sciences de la vie, ainsi qu'aux utilisateurs finaux des secteurs de la santé et des sciences de la vie.

Secteur Logiciels