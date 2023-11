Forian Inc. est un fournisseur de solutions intégrées d'environnement opérationnel pour l'industrie légale du cannabis. Elle fournit des services de sécurité, de conformité et de technologie à l'industrie légale du cannabis. Le service technologique de la société offre aux clients une plate-forme technologique, permettant aux clients de gérer les coûts d'inventaire et d'approvisionnement par le biais de Cannabase, ainsi que des solutions de surveillance et de transport sur mesure. BioTrackTHC, qui fournit un logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement de la graine à la vente. BioTrackTHC dispose de capacités de suivi et de rapport sur le cannabis afin d'aider les gouvernements des États et les collectivités locales à appliquer les réglementations, à collecter les taxes et à prévenir le détournement et l'inversion du cannabis illégal. Sa plateforme Cannabase est une plateforme de vente en gros et de marketing qui permet aux entreprises titulaires d'une licence de vendre et de commercialiser leur produit en gros, tout en offrant une voie conforme pour commercialiser leurs marques en toute sécurité auprès des consommateurs, dans le respect des réglementations locales.

Secteur Logiciels