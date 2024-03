Forian Inc. est une société de solutions technologiques. Elle fournit une suite de capacités de gestion de données et de données et d'analyses pour optimiser et mesurer les performances opérationnelles, cliniques et financières pour les clients dans les segments traditionnels et émergents des sciences de la vie, des payeurs et des fournisseurs de soins de santé. Ses secteurs d'activité comprennent l'information et les logiciels, les services et les autres activités. Le segment Information et logiciels propose des licences de produits d'information et de logiciels aux clients. Le secteur des services fournit à ses clients des services de mise en œuvre, d'assistance et de formation sur une base contractuelle. Le segment "Autres" comprend d'autres activités commerciales, principalement dans le domaine de la sécurité et des services de marketing. Sa solution de gestion des données et de science des données organise, normalise, standardise, intègre, améliore et publie des informations transactionnelles consommables par le biais d'un canal d'accès et de livraison. Sa solution de registres de patients permet de comprendre la progression de la maladie, le protocole de traitement et l'efficacité thérapeutique.

Secteur Logiciels