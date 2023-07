Le conseil d'administration de Forise International Limited a annoncé que la Société a reçu un bon de commande d'une société spécialisée dans les appareils de l'Internet des objets (" IoT ") et les logiciels de gestion d'infrastructure d'entreprise (le " Client "), pour la fourniture de services de conseil et de consultation à Singapour, pour un montant contractuel de 63 000 SGD le 11 juillet 2023. La Société a envoyé la lettre d'acceptation pour confirmer officiellement la commande avec le Client le 15 juillet 2023. Dans le cadre de ce bon de commande, la Société fournira des conseils et un soutien pour la mise en œuvre d'une solution robotique pour l'industrie du nettoyage.

En outre, la Société offrira des services de conseil en architecture de système pour l'intégration des robots dans le système de gestion des bâtiments du Client. Ces services comprennent une étude de faisabilité, la conception/consultation de logiciels et de systèmes, l'approvisionnement en matériel, la conception d'algorithmes robotiques, les procédures d'exploitation de flottes robotiques et les conseils en matière de tests post-déploiement. Les paiements seront effectués par le client comme suit : 40 % d'acompte à la réception du bon de commande, 50 % d'acompte à l'achèvement de la liste de contrôle fonctionnelle et les 10 % d'acompte restants 60 jours après l'achèvement des essais et de la mise en service.

Le projet devrait être achevé à la fin du mois de septembre 2023, sauf circonstances imprévues. Aucun des administrateurs ou actionnaires importants de la Société et leurs associés respectifs n'ont d'intérêt, direct ou indirect, dans ce nouveau contrat (autrement que par le biais de leurs participations respectives dans la Société, le cas échéant) ou dans le Client.