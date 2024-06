Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret AS est une société basée en Turquie qui fabrique des portes en acier. La société propose des portes en acier dans les catégories suivantes : Série Panneau ; Série Eko ; Série Metropol ; Série Formet ; Série Spéciale ; Série Feu et Série Porte intérieure. Les portes en acier de Formet Celik Kapi Sanayi ve Ticaret AS sont vendues par le biais d'environ 400 salles d'exposition en Turquie et dans plus de 40 pays dans le monde comme l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et les États-Unis. La société possède une usine d'environ 55 000 mètres carrés dans la zone industrielle de Kayseri. Sa capacité de production est de plus de 240 000 pièces par an. La société dispose également d'un département de recherche et développement.

Secteur Fournitures de construction et installation