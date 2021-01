FormFactor, Inc. : La configuration est positive

Données financières USD EUR CA 2020 680 M - 555 M Résultat net 2020 77,8 M - 63,5 M Dette nette 2020 - - - PER 2020 46,1x Rendement 2020 - Capitalisation 3 520 M 3 520 M 2 873 M Capi. / CA 2020 5,17x Capi. / CA 2021 4,90x Nbr Employés 1 836 Flottant 99,1% Prochain événement sur FORMFACTOR, INC. 10/02/21 Année 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 37,43 $ Dernier Cours de Cloture 45,48 $ Ecart / Objectif Haut 20,9% Ecart / Objectif Moyen -17,7% Ecart / Objectif Bas -34,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Michael D. Slessor Chief Executive Officer & Director Thomas St. Dennis Chairman Shai Shahar Chief Financial Officer Jarek Kister CTO, SVP-Technology Research & Development Steven Nott Chief Information Officer