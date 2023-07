FormFactor, Inc. est un fournisseur de technologies de test et de mesure. La société conçoit, fabrique et vend de multiples gammes de produits, notamment des cartes sondes, des sondes analytiques, des stations sondes, des systèmes de métrologie, des systèmes thermiques et des systèmes cryogéniques, ainsi que des services connexes. Elle opère à travers deux segments : Cartes sondes et Systèmes. Le segment des Cartes Sondes comprend les ventes de ses cartes sondes et de ses sondes analytiques. Le segment Systèmes comprend les ventes de ses stations de sonde, de ses systèmes de métrologie, de ses systèmes thermiques et de ses systèmes cryogéniques. Ses produits fournissent des informations électriques et physiques à partir d'une variété de dispositifs à semi-conducteurs et électro-optiques et de circuits intégrés, depuis la recherche initiale jusqu'à la production en grande série, en passant par le développement. Ses clients comprennent des entreprises, des universités et des institutions qui conçoivent ou fabriquent des semi-conducteurs et des produits connexes sur les marchés de la fonderie et de la logique, de la mémoire vive dynamique (DRAM), des flashs, des écrans, des capteurs et des ordinateurs quantiques.