Les marges bénéficiaires du diesel s'effondrent à mesure que les nouvelles raffineries augmentent l'offre et que le temps doux dans l'hémisphère nord et le ralentissement de l'activité économique réduisent la demande, ce qui accentue la pression à la baisse sur les prix du pétrole.

La baisse des marges de raffinage pour le diesel, l'un des principaux carburants industriels et de transport au monde, a déjà incité certains raffineurs en Asie à réduire le volume de pétrole brut qu'ils traitent afin de diminuer leur production de diesel.

Les producteurs de l'OPEP+ se réunissent début juin pour décider du sort d'une série de réductions de l'offre convenues depuis la fin de l'année 2022.

Bien que le groupe n'ait pas encore entamé de discussions officielles, des sources ont déclaré à Reuters que le groupe pourrait maintenir les réductions de 2,2 millions de barils par jour (bpj) au-delà du mois de juin si la demande ne se redresse pas.

Le 8 mai, le prix du Brent a chuté à son plus bas niveau en deux mois, à moins de 82 dollars le baril, en raison de l'augmentation des stocks et de la baisse de la demande. Ils ont récupéré quelques pertes jeudi, mais sont en passe de perdre plus de 4 % depuis le début du mois, après quatre mois de hausse.

"L'OPEP+ devrait faire face à la performance mitigée des marchés des produits raffinés : les écarts de craquage de l'essence se sont améliorés régulièrement, mais ceux du diesel se sont nettement détériorés", a déclaré JP Morgan, ajoutant qu'elle s'attendait à ce que l'alliance maintienne les réductions de production au-delà de juin.

Les marges bénéficiaires du diesel européen ont chuté à moins de 16 dollars le baril à la fin du mois d'avril, soit le niveau le plus bas depuis 11 mois, après avoir atteint plus de 40 dollars en février.

La différence entre le diesel américain et le pétrole brut, connue sous le nom de "crack spread", est tombée à 20 dollars en avril, son niveau le plus bas depuis deux ans, dans les principaux centres de négoce de New York et de la côte du Golfe, alors qu'elle était supérieure à 40 dollars le baril en février, d'après une analyse de Commodity Context.

Les marges sur le diesel asiatique étaient en moyenne de 17 dollars le baril en avril, en baisse par rapport aux 22 dollars du premier trimestre.

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION, BAISSE DE LA DEMANDE

Les analystes estiment que l'hiver doux a pesé sur la demande de diesel au cours des deux derniers trimestres, car il a entraîné une diminution des achats de mazout de chauffage.

L'augmentation de la production pèse également sur les prix. La capacité mondiale de raffinage a augmenté de 2 milliards de barils par jour l'année dernière, soit la plus forte augmentation depuis 1977, selon la société de courtage en énergie StoneX, grâce au lancement de nouveaux projets à Oman, au Koweït et au Nigéria.

Les raffineurs ajouteront encore 200 000 bpj de capacité de production de diesel cette année, selon StoneX.

En Europe, où le diesel est plus utilisé dans les voitures qu'ailleurs, le passage aux voitures hybrides ou électriques pèse également sur la demande.

JP Morgan a noté que la demande de diesel routier sur le continent s'est contractée de 50 000 bpj au cours de l'année écoulée.

Aux États-Unis, un autre type de changement structurel est en cours, avec un volume croissant de biocarburants remplaçant le diesel.

La demande de diesel dérivé du pétrole sur la côte ouest des États-Unis a atteint son niveau le plus bas en près de 28 ans en janvier, tandis que la consommation de diesel renouvelable et de biodiesel a atteint un niveau record, selon les données du gouvernement américain.

Par ailleurs, le ralentissement de l'activité industrielle en Chine, dans la zone euro et aux États-Unis le mois dernier a pesé sur la demande de diesel.

"Maintenant que la haute saison de chauffage est terminée, le problème est davantage lié au ralentissement industriel général [...] et au fait que le parc automobile se détourne lentement du diesel", a déclaré Natalia Losada, analyste au cabinet de conseil Energy Aspects.

Depuis la mi-avril, les marchés à terme européens et américains du gazole se négocient en contango, c'est-à-dire que le contrat en cours s'échange avec une décote par rapport au contrat à venir, ce qui est un signe de surabondance de l'offre et un signal pour les négociants de stocker le carburant afin d'en tirer un meilleur profit plus tard. Le 3 mai, la marge sur le diesel européen à 6 mois < LGOc1-LGOc7> a atteint près de 12 dollars la tonne en contango, son niveau le plus élevé depuis un an.

Si le marché du diesel est en contango, ce n'est pas le cas du marché du brut. Le Brent de référence est en déport, le contraire du contango, et signale donc toujours un resserrement du marché.

"Il est probable que la force actuelle des courbes du brut, qui reflète un marché du brut tendu, se dissipera dans peu de temps en raison d'une baisse probable du nombre de raffineries", a déclaré Bjarne Schieldrop, analyste chez SEB.

Les marges de raffinage en Asie sont proches de leur plus bas niveau depuis un an.

La société taïwanaise Formosa Petrochemical Corp, l'un des plus grands exportateurs de produits raffinés d'Asie, a réduit son taux d'exécution de mai d'environ 3 points de pourcentage.

Le deuxième raffineur de Corée du Sud, GS Caltex, réduit sa production de 20 000 à 30 000 bpj en mai, selon des sources commerciales.

SOUTIEN DE LA CHINE, CARBURÉACTEUR

Deux sources commerciales basées à Singapour ont déclaré que la baisse des exportations chinoises en avril et en mai, due à la maintenance des raffineries, pourrait apporter un certain soutien au marché asiatique du diesel.

Les analystes de Bank of America ont déclaré que le soutien pourrait également provenir de l'augmentation du trafic aérien qui accroît la demande de carburéacteur, ce qui pourrait inciter les raffineurs à produire plus de carburant pour l'aviation et moins de diesel. (Reportage complémentaire de Robert Harvey, édition de Dmitry Zhdannikov, Simon Webb et Elaine Hardcastle)