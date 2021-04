Formulafirst a bouclé 2020 dans le rouge

Données financières CHF USD EUR CA 2019 4,20 M 4,53 M 3,81 M Résultat net 2019 3,47 M 3,74 M 3,15 M Tréso. nette 2019 21,4 M 23,0 M 19,4 M PER 2019 6,15x Rendement 2019 - Capitalisation 22,6 M 24,4 M 20,5 M VE / CA 2018 -0,40x VE / CA 2019 0,01x Nbr Employés - Flottant 7,32% Graphique FORMULAFIRST LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Derek P. Baudains Executive Chairman Markus Gresch Executive Director Paul Broxup Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) FORMULAFIRST LIMITED 6.25% 24 FS KKR CAPITAL CORP. II 25.61% 3 500 INDIA GRID TRUST 5.74% 1 028 ELECTRA PRIVATE EQUITY PLC 31.85% 193