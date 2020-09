Formulafirst plonge dans le rouge au 1er semestre

Zurich (awp) - La société de participations Formulafirst a essuyé un résultat négatif au premier semestre, en raison de pertes subies sur ses placements, a indiqué l'entreprise domiciliée aux Îles vierges britanniques et cotée à la Bourse suisse.

Les revenus nets se sont inscrits en négatif à 2,5 millions de francs suisses sur les six premiers mois de l'année, après un résultat positif de 2,9 millions un an plus tôt. La raison de cette déconfiture sont essentiellement des pertes de 2,7 millions sur les actifs financiers et les engagements, selon le rapport semi-annuel.

Alors que les charges d'exploitation ont reculé de 9,3% à un peu plus de 260'000 francs suisses, Formulafirst a inscrit une perte opérationnelle de 2,7 millions, après un bénéfice de 2,6 millions un an plus tôt.

La perte nette part du groupe s'établit à 2,8 millions de francs suisses, contre un profit net de 2,5 millions au premier semestre 2019.

La valeur nette d'inventaire (VNI) a quant à elle baissé de 13,2% à 26,87 francs suisses fin juin.

Les principaux investissements de Formulafirst se composaient à la fin du premier semestre de SAP, Fielmann, Vifor Pharma, Rational, Fresenius, SGS et Swatch Group.

