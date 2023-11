Forrestania Resources Ltd. a annoncé que son directeur général, le Dr Michael Anderson, a accepté de se retirer avec effet immédiat. La société a également annoncé la nomination de Scott Patrizi, cadre d'entreprise expérimenté, en tant qu'administrateur non exécutif. M. Patrizi est un directeur d'entreprise qui possède une solide expérience des marchés des capitaux et de l'acquisition de projets.

M. Patrizi est titulaire d'une licence en commerce de l'université d'Australie occidentale. Il a été directeur exécutif de l'explorateur aurifère d'Australie occidentale Caprice Resources Limited, où il a été responsable de la réussite de l'introduction en bourse de la société en 2018 et a joué un rôle déterminant dans la supervision de l'acquisition du projet aurifère à haute teneur Island Gold Project en octobre 2020. M. Patrizi était auparavant directeur exécutif de Matador Mining Limited (MZZ) et directeur non exécutif de Rarex Limited (REE) et d'Elixir Petroleum Limited (EXR) où, pendant son mandat, chacun a réalisé d'importantes acquisitions transformationnelles.

M. Patrizi a travaillé dans un large éventail de secteurs, notamment l'exploitation minière, le pétrole et le gaz, les soins de santé et l'éducation, en fournissant des services de fusion et d'acquisition, d'évaluation et de diligence raisonnable.