Forrestania Resources Limited est une société d'exploration et de développement minier basée en Australie. La société se concentre sur les découvertes d'or, de lithium et de nickel en Australie occidentale. Les projets de la société comprennent le projet d'or, de lithium et de nickel de Forrestania, le projet d'or de Southern Cross et le projet d'or de Leonora. Le projet Forrestania est situé à environ 80 kilomètres (km) à l'est de Hyden, en Australie occidentale. Le projet comprend un permis d'exploitation minière, deux permis de prospection, 11 permis d'exploration et deux demandes de permis d'exploration couvrant une superficie d'environ 623 kilomètres carrés (km2). Le projet Southern Cross comprend sept tenements : un bail minier, un permis d'exploration, trois demandes de permis d'exploration et deux permis de prospection, couvrant environ 144 kilomètres carrés (km2). Les concessions du projet Leonora sont situées dans la ceinture de roches vertes Norseman-Wiluna du craton Yilgarn. Il couvre un total de 853 kilomètres carrés (km2).

Secteur Or