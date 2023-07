Forrester Research, Inc. est une société internationale indépendante de recherche et de conseil. La société opère à travers trois secteurs d'activité : Recherche, Conseil et Evénements. Le secteur de la recherche fournit des informations objectives, indépendantes et fondées sur des données qualitatives et quantitatives. Les principaux services de recherche par abonnement de la société comprennent Forrester Decisions, Forrester Research et SiriusDecisions Research. L'activité de conseil comprend des projets de conseil et des services consultatifs. Elle fournit des informations et des recommandations ciblées pour aider les clients à élaborer et à mettre en œuvre leurs stratégies technologiques et commerciales. Le segment "Events" organise de nombreux événements en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Les événements de la société se concentrent sur les impératifs commerciaux d'un intérêt significatif pour les clients, y compris le marketing interentreprises, les ventes et le leadership des produits, l'expérience client, la sécurité et le risque, les stratégies de données et les insights.

Secteur Publicité et marketing