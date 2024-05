Nedbank Retail and Business Banking sera récompensé au CX Summit EMEA

Forrester (Nasdaq : FORR) annonce aujourd'hui que Nedbank Retail and Business Banking est le lauréat de son Customer-Obsessed Enterprise Award 2024 pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Ce prix récompense les organisations qui placent leurs clients au centre de leur stratégie commerciale pour accélérer leur croissance. Nedbank Retail and Business Banking sera honoré lors du CX Summit EMEA, qui se tiendra à Londres et numériquement, du 24 au 26 juin 2024.

La banque a été sélectionnée comme lauréate pour avoir investi, conçu et livré un programme robuste d'obsession client qui aide les gens de toute l'organisation à collaborer, à se concentrer sur ce qui compte le plus pour les clients et à apporter systématiquement des améliorations CX.

« Nous félicitons Nedbank Retail and Business Banking d’avoir remporté le prix Customer-Obsessed Enterprise Award de Forrester dans la région EMEA », déclare Martin Gill, vice-président et directeur de recherche chez Forrester et hôte du CX Summit EMEA. « Nedbank Retail and Business Banking est un excellent exemple de la manière dont, en favorisant une culture centrée sur le client qui place les clients au centre du leadership, de la stratégie et des opérations, les entreprises peuvent stimuler la croissance, la rentabilité, la fidélisation de la clientèle et l’engagement des employés. »

Les lauréats du Forrester Customer Obsession Award partageront leurs réussites lors du CX Summit EMEA, un événement incontournable pour les responsables de la CX, du marketing B2C et du numérique afin d'apprendre les meilleures pratiques et de recevoir des conseils pratiques.

