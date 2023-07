Dans les années à venir, à mesure que les avantages transformateurs de l'IA générative se déploieront, les entreprises devront trouver un équilibre entre les risques et les bénéfices

Selon le rapport de Forrester (Nasdaq: FORR) intitulé « Top 10 des technologies émergentes en 2023 » (The Top 10 Emerging Technologies In 2023), pour la plupart des entreprises, l'IA générative devrait commencer à générer un retour sur investissement significatif d'ici deux à quatre ans. Pour tirer pleinement parti des applications de l'IA générative, les entreprises doivent maîtriser les risques associés, notamment la fiabilité, l'évolution des réglementations et les complications potentielles liées à la propriété intellectuelle. Malgré ces risques, l'IA générative reste l'une des technologies émergentes les plus importantes dans lesquelles investir, en raison de sa capacité à accélérer de nombreuses autres technologies émergentes de premier plan, notamment les assistants autonomes sur le lieu de travail (autonomous workplace assistants - AWA) et l'IA conversationnelle.

L'IA conversationnelle propulsée par l'IA générative est la deuxième plus importante technologie émergente à offrir un retour sur investissement rapide. Les plus grands avantages de l'IA conversationnelle se feront ressentir dans les secteurs du commerce en ligne, des ventes B2B et du service client. La plupart des entreprises bénéficieront également d’avantages à court terme grâce aux AWA, qui sont aujourd’hui capables de prendre en charge des tâches humaines de plus en plus complexes et répétitives.

Selon Forrester, les autres technologies émergentes susceptibles d’offrir d’importants avantages aux entreprises d'ici deux à quatre ans incluent :

L’identité numérique décentralisée (DDID). L'identité numérique décentralisée remplacera à terme les documents physiques de preuve d'identité. Les secteurs des services financiers, des administrations publiques et de l'éducation en seront les principaux bénéficiaires. Les blockchains et les preuves à divulgation nulle de connaissance joueront un rôle important tout au long de cette transformation progressive.

L'intelligence périphérique. Afin de transformer des ensembles de données massives collectés par des systèmes de vision par ordinateur et des capteurs en action en temps réel, des logiciels plus intelligents fonctionnant à la périphérie des réseaux entreprise et consommateur sont nécessaires. L'intelligence périphérique sera plus particulièrement bénéfique à l'expérience client numérique.

L'IA explicable (XAI). Pour être utiles, les nouveaux logiciels d'IA doivent être fiables et leurs processus expliqués. Bien que les capacités d'IA explicable n'en soient encore qu'à leurs balbutiements, cette technologie sera surtout utilisée lors de situations fortement réglementées et à haut risque dans les secteurs de la finance et de la santé.

Les TuringBots. Le nombre et les capacités des TuringBots , des robots logiciels dotés d'IA qui aident les développeurs à créer des applications, ont connu une croissance spectaculaire. D'ici deux à quatre ans, une part importante des applications d'entreprise pourrait être générée par cette technologie.

Les technologies émergentes susceptibles d’apporter une valeur tangible aux entreprises dans un minimum de cinq ans incluent :

La réalité étendue (XR). Étant donné que seuls 20 % des internautes américains adultes utilisent les technologies de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée avec facilité, la réalité étendue nécessitera encore plusieurs années d'innovation matérielle et d'adoption par les consommateurs. À court terme, les entreprises profiteront de cette technologie dans les domaines de la formation et de l'intégration des employés.

Le Web3. Malgré la promesse d'un nouvel internet beaucoup plus démocratique, le Web3 est un écosystème d'ingénierie financière autoréférencé qui se heurte à de nombreux risques et scandales. Les entreprises doivent encore relever les principaux défis techniques liés au Web3, notamment ceux concernant la mise à l'échelle et la sécurité, la gestion des identités et des clés, et la confidentialité.

Le Zero Trust Edge (ZTE). Le ZTE intègre les principes de sécurité Zero Trust dans des réseaux définis par logiciel, déployés dans des bureaux et des espaces physiques, mais contrôlés de manière centralisée via le cloud. La sécurité et les performances promises par ces outils se développeront à mesure que les offres des fournisseurs de sécurité et de réseaux fusionneront et arriveront à maturité.

« Bien que de nombreuses technologies émergentes soient très prometteuses, les leaders technologiques doivent impérativement évaluer la valeur apportée par ces technologies et si leur entreprise est capable de gérer les risques associés », déclare Brian Hopkins, vice-président de Forrester, portefeuille des technologies émergentes. « Cela signifie qu'il faut éviter la désinformation, minimiser les mauvaises décisions motivées par la peur de manquer quelque chose, et se concentrer sur le petit nombre de technologies qui offrent un réel potentiel, plutôt que sur les dernières tendances. Les entreprises doivent également veiller à ce que le délai d’adoption de ces technologies corresponde à leur tolérance globale au risque et à leurs bénéfices. »

À propos de Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) est l’un des cabinets d’études et de conseils les plus influents au monde. Nous aidons les dirigeants des secteurs de la technologie, de l’expérience client, du numérique, du marketing, de la vente et des produits à utiliser la focalisation client pour accélérer leur croissance. Grâce aux recherches, aux activités et aux conseils exclusifs de Forrester, les dirigeants du monde entier ont le pouvoir de faire preuve d’audace au travail afin de traverser les périodes de changement et de placer leurs clients au centre de leur leadership, de leur stratégie et de leurs opérations. Nos connaissances uniques sont fondées sur des enquêtes annuelles menées auprès de plus de 700 000 consommateurs, chefs d’entreprise et leaders technologiques dans le monde entier, sur des méthodologies de recherche rigoureuses et objectives, notamment les évaluations Forrester Wave™, sur 100 millions de votes en temps réel et sur la sagesse partagée de nos clients. Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous rendre sur Forrester.com.

