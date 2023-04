Forrester ouvre un appel à candidatures pour ses Technology Awards 2023 en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique

Les prix récompensent les entreprises qui alignent leur stratégie technologique sur leurs clients pour accélérer leur croissance

Forrester (Nasdaq: FORR) ouvre aujourd'hui un appel à candidatures pour ses prix technologiques internationaux dans deux catégories : Impact de la stratégie technologique et Architecture d'entreprise . Ces prix visent à récompenser les entreprises qui ont mis en œuvre des stratégies technologiques favorisant leur adaptabilité, leur créativité et leur résilience, accélérant ainsi à la fois la croissance de l'entreprise et la satisfaction des clients.

Les entreprises de plus de 1 000 employés qui utilisent la technologie dans le cadre de leur transformation commerciale peuvent soumettre des candidatures pour les deux catégories. Les leaders technologiques, notamment les directeurs des systèmes d'information, les directeurs de la technologie, les directeurs du numérique et les architectes d'entreprise des régions d’Amérique du Nord, d’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique (EMOA) ainsi que de l’Asie-Pacifique (région APAC), sont vivement invités à postuler.

Les conditions de qualification pour les deux prix sont les suivantes :

Impact de la stratégie technologique. Les lauréats doivent mettre en œuvre une stratégie technologique « Future Fit » à l'échelle de l'entreprise, qui démontre comment l'organisation place le client au cœur de son modèle d'exploitation informatique hautement performant afin d'offrir de meilleurs résultats mesurables aux clients, aux employés et à l'entreprise. Selon Forrester, les organisations dotées d'une stratégie technologique « Future Fit » ont vu leurs revenus augmenter presque deux fois plus rapidement que ceux de leurs pairs.

Architecture d'entreprise. Cette distinction, décernée en partenariat avec The Open Group, auteur de la norme TOGAF® (développée par The Open Group Architecture Forum), récompense les organisations technologiques qui excellent dans des pratiques d'architecture d'entreprise (AE) axées sur les résultats. Les organisations doivent démontrer comment leurs pratiques d'architecture contribuent à l’amélioration des résultats commerciaux ainsi qu’au changement et à la croissance.

Les entreprises situées en Amérique du Nord peuvent cliquer ici, les entreprises de la région EMOA peuvent cliquer ici, et les entreprises de la région APAC peuvent cliquer ici pour consulter l’ensemble des critères de nomination et soumettre une candidature. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 19 juin 2023 pour les trois régions.

« Le programme de récompenses technologiques de Forrester reconnaît les organisations qui mettent en œuvre une stratégie technologique “Future Fit” favorisant de meilleurs résultats et une satisfaction client », déclare Laura Koetzle, vice-présidente et directrice de recherche de groupe chez Forrester. « Nos études indiquent que les entreprises centrées sur le client accélèrent leur croissance et surpassent leurs concurrents. »

Les lauréats seront dévoilés lors des salons Technology & Innovation North America (du 10 au 12 septembre 2023), Technology & Innovation EMEA (du 12 au 13 octobre 2023), et Technology & Innovation APAC (du 31 octobre au 1er novembre 2023).

Informations complémentaires :

À propos de Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) est l’un des cabinets d’études et de conseil les plus influents au monde. Nous aidons les dirigeants des secteurs de la technologie, de l’expérience client, du numérique, du marketing, de la vente et des produits à utiliser la focalisation client pour accélérer leur croissance. Grâce aux recherches, aux activités et aux conseils exclusifs de Forrester, les dirigeants du monde entier ont le pouvoir de faire preuve d’audace au travail afin de traverser les périodes de changement et de placer leurs clients au centre de leur leadership, de leur stratégie et de leurs opérations. Nos connaissances uniques sont fondées sur des enquêtes annuelles menées auprès de plus de 700 000 consommateurs, chefs d’entreprise et leaders technologiques dans le monde entier, sur des méthodologies de recherche rigoureuses et objectives, notamment les évaluations Forrester Wave™, sur 100 millions de votes en temps réel et sur la sagesse partagée de nos clients. Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous rendre sur Forrester.com.

