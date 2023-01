Forrester présente son Customer-Obsessed Enterprise Award visant à récompenser les entreprises ayant adopté avec succès l'obsession client

Forrester (Nasdaq: FORR) présente aujourd'hui son prix Customer-Obsessed Enterprise Award. Il récompensera l’organisation qui place ses clients au cœur de ses activités afin d’accélérer la croissance de l'entreprise, de fidéliser les clients et d’améliorer l’engagement des collaborateurs et employés.

Conditions de qualification :

Customer-Obsessed Enterprise Award. Ce prix récompensera l’entreprise qui affiche une orientation client nette et soutenue à la fois dans ses décisions et dans le comportement de ses dirigeants, ainsi que dans sa stratégie corporate et fonctionnelle, et dans ses opérations quotidiennes. L'entreprise lauréate encourage également une collaboration approfondie en son sein afin d’assurer une obsession client alignée sur sa promesse de marque, permettant d’obtenir, par conséquent, de meilleurs résultats quantifiables pour les clients, les employés et l'entreprise. Les candidatures pour le prix Customer-Obsessed Enterprise Award sont ouvertes à toutes les entreprises B2C dont le siège social est situé dans la région EMEA, et qui emploient au moins 1 000 collaborateurs.

Les entreprises de la région EMEA peuvent se rendre ici pour consulter l’ensemble des critères de nomination et soumettre leur candidature.

« Les Customer Obsession Awards de Forrester récompenseront les organisations qui se dévouent entièrement à leurs clients afin de mieux répondre à leurs besoins », déclare Rick Parrish, vice-président et directeur de la recherche chez Forrester. « Selon nos recherches, les entreprises qui adoptent une démarche d’obsession client augmentent leurs revenus, leur rentabilité, la fidélisation des clients et l'engagement des employés à un rythme plus de deux fois supérieur à celui des autres entreprises. »

Le lauréat sera annoncé à l’événement CX EMEA (10-11 mai 2023).

