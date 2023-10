Selon les guides de planification 2024 de Forrester (Nasdaq : FORR), des prévisions budgétaires plus réalistes seront utiles aux dirigeants à l’aube de 2024, mais ce n’est pas le moment de s’endormir, car les attentes des parties prenantes en matière de croissance restent inébranlables. En outre, pour accélérer la croissance et suivre le rythme des attentes évolutives des clients numériques autonomes, les dirigeants devraient investir dans l’IA et dans leurs propres capacités numériques au lieu de s’appuyer sur des prestataires de services. Au cours de l’année à venir, les dirigeants européens du numérique s’attendent à ce que leurs entreprises consacrent en moyenne 28 % de leur budget numérique aux services. Une approche polyvalente de l’IA peut fournir un large éventail de solutions dans toutes les opérations qui créent de la valeur pour le client, réduisent les inefficacités et stimulent l’innovation.

Les guides de planification de Forrester aident les dirigeants dans des fonctions de technologie, marketing, numérique et expérience client (CX) au cours des cycles annuels de budgétisation et de hiérarchisation. Ils fournissent des données opérationnelles de référence pertinentes et des recommandations sur les domaines dans lesquels expérimenter, approfondir ou céder des allocations budgétaires pour l’année à venir. Les principaux enseignements des guides de planification 2024 de Forrester sont les suivants.

Domaines dans lesquels augmenter les investissements en 2024 :

Stratégies et outils d’IA apportant de la valeur au client. Pour offrir une plus grande valeur au client, les dirigeants doivent exploiter l’IA à des fins d’efficacité et d’efficience. Cela inclut l’utilisation de données synthétiques pour former et affiner les modèles d’IA et des TuringBots basés sur l’IA pour concevoir et fournir des logiciels clients de meilleure qualité plus rapidement et à moindre coût.

Interactions numériques entre acheteurs B2B et voies d’accès au marché en libre-service. La composition et les pratiques des acheteurs B2B ont changé. Par conséquent, les stratégies de mise sur le marché doivent également changer. En 2024, les entreprises devraient créer des expériences numériques transparentes permettant aux acheteurs d’effectuer des achats de produits de manière indépendante via des sites Web, des marketplaces et des boutiques d’applications. Elles devraient également envisager d’embaucher un responsable des opérations de revenus pour favoriser un alignement plus étroit entre les fonctions organisationnelles afin de maximiser la valeur pour le client.

Domaines dans lesquels réduire les investissements en 2024 :

Environnements et outils cloud redondants entre les fonctions. Tandis que le cloud reste l’objectif principal des avancées en matière de développement et d’IA, les dirigeants devraient déterminer si l’ajout de nouveaux environnements cloud déplacera les charges de travail de manière transparente et aidera leur conception informatique plus générale.

Prestataires numériques. Les dirigeants numériques devraient évaluer chaque fournisseur partenaire afin de déterminer si le partenariat les aide à créer des solutions axées sur le client faisant progresser la stratégie commerciale de leur organisation.

Domaines d’expérimentation en 2024 :

Capacités d’IA avancées, y compris les assistants autonomes sur le lieu de travail (AWA). La progression commerciale rapide de l’IA générative incitera les organisations à expérimenter les AWA pour accélérer la productivité et l’innovation sur le lieu de travail.

Sécurité de l’IA et de l’apprentissage automatique. Les responsables de la sécurité devraient explorer de nouveaux cadres et fournisseurs dans l’espace de sécurité de l’IA et de l’apprentissage automatique pour à la fois maximiser le potentiel de l’IA générative et mettre en place des garde-fous visant à minimiser ses risques.

« Les indicateurs économiques européens pointent dans des directions ambiguës, contre-intuitives et contradictoires, ce qui rend difficile pour les chefs d’entreprise de planifier leurs investissements budgétaires pour l’année à venir », déclare Laura Koetzle, vice-présidente et directrice de recherche de groupe chez Forrester. « Malgré la volatilité économique persistante, les dirigeants européens qui donnent la priorité aux investissements créant de la valeur pour le client, améliorent l’efficacité et créent de la différenciation obtiendront des gains significatifs. Les guides de planification de Forrester fournissent des conseils détaillés aux chefs d’entreprise sur les domaines dans lesquels ils doivent investir, se replier et expérimenter stratégiquement pour croître et réussir au cours de l’année à venir. »

