L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil d’administration, et après avoir constaté que les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 et approuvés par la présente Assemblée Générale font ressortir une perte de l’exercice de (30 368 512) euros, décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2023, soit un montant de (30 368 512) euros, au poste « Report à nouveau » dont le solde débiteur de (80 657 307) euros est porté à un solde débiteur de (111 025 819) euros. Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée Générale prend acte de l’absence de dividendes distribués au titre des trois derniers exercices clos de la Société.

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil d’administration, et après avoir constaté que les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 et approuvés par la présente Assemblée Générale font ressortir une perte de l’exercice de (30 368 512) euros, décide : - d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2023, soit un montant de (30 368 512) euros, au poste « Report à nouveau » dont le solde débiteur de (80 657 307) euros est porté à un solde débiteur de (111 025 819) euros ; - de prélever la somme de 111 025 819 euros sur le poste « Primes d’émission » (dont le solde sera ainsi ramené à un montant de 66 633 298 euros) et d’affecter cette somme en totalité au poste « Report à nouveau » dont le montant sera ainsi ramené à 0 euro ; Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée Générale prend acte de l’absence de dividendes distribués au titre des trois derniers exercices clos de la Société.