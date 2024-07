Nominations de Madame Marie Cros, Madame Aurélie Picart et Madame Florence Triou-Teixeira en qualité d’Administratrices indépendantes Nomination de Shinichi Ban en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Kosuke Nakajima, démissionnaire pour changement de position au sein de Mitsui & Co., Ltd.

Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société »), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce la nomination de trois nouvelles Administratrices indépendantes : Madame Marie Cros, Madame Florence Triou­Teixeira et Madame Aurélie Picart ainsi que la ratification de la cooptation de Monsieur Ban Shinichi, en qualité d’administrateur.

Après un examen approfondi des candidatures soumises à son approbation, le Conseil d’administration, a décidé, de nommer à l’Assemblée générale des actionnaires du 21 juin 2024, la nomination de trois nouvelles Administratrices indépendantes : Madame Marie Cros, Madame Aurélie Picart et Madame Florence Triou-Teixeira.

Ces nominations, en ligne avec la politique de diversité du Conseil d’administration, permettront de compléter l’expertise du Conseil et de maintenir la proportion d’administrateurs indépendants.

Le parcours professionnel de ces 5 nouveaux membres du Conseil d’administration est présenté ci-après :

Marie Cros, diplômée de l'INP Grenoble - Phelma et titulaire d'un certificat d'administratrice de l'EM Lyon, a débuté sa carrière chez Alstom en 1999. Elle y a occupé divers postes avant de devenir directrice financière au siège à Saint-Ouen. En 2017, elle est nommée Vice-présidente Finance, puis directrice administrative et financière de BDR Thermea France en 2020. En décembre 2023, elle rejoint Idverde en tant que directrice administrative et financière pour la France, poursuivant sa carrière dans la transition écologique.

Aurélie Picart, diplômée de l’école Polytechnique (2002), du Corps des Mines et de l’Université de Cambridge (Mphil- 2007), débute sa carrière en tant que conseiller économique du Préfet de la région Midi-Pyrénées (2008-2010), puis directrice régionale adjointe de la DIRECCTE Midi-Pyrénées (2010-2012) dont elle réalise la fusion des services économiques et emploi. En 2012, elle rejoint ACTIA, Entreprise de Taille Intermédiaire industrielle qui conçoit et produit des solutions électroniques pour les transports. Elle y siège au Comité de Direction en tant que Directrice de la Business Unit de Développement (comprenant les activités mobilité électrique et production d’électronique) puis Directrice Innovation. Fin 2018, elle prend la direction, à sa création, du Comité Stratégique de Filière Industries des Nouveaux Systèmes Energétiques, initié par EDF, Engie, TotalEnergies et Schneider Electric et l’Etat. Elle développe la dynamique en lien étroit avec les différents ministères concernés autour d’une feuille de route stratégique (contrat de filière) de l’industrie de la transition énergétique en France, qui est régulièrement remise à jour et signé par les industriels, Ministres et syndicats. La prochaine sera signé courant 2024.

Florence TRIOU-TEIXEIRA, diplômée de l’ESCP Europe, débute sa carrière chez Rhône-Poulenc en qualité d’auditrice interne puis devient Responsable Consolidation, Organisation et Méthodes Comptables. En 1994, elle est nommée Directrice de la communication financière du groupe chimique et pharmaceutique. En 1996 elle intègre Saint Gobain et occupera pendant 17 ans le poste de Directrice de la communication financière du Groupe. En 2013 elle est nommée Directrice Adjointe du Marketing et Directrice du Marketing Stratégique du Groupe. Elle développe notamment des synergies commerciales par pays entre les différentes BU du Groupe, met en place le marketing digital et développe des projets collaboratifs en lien avec des startup (via incubateurs). Depuis 2017, elle est Directrice Générale France et Directrice transformation digitale et multimarques de Saint Gobain Plafonds. Elle est par ailleurs juge expert du MassChallenge, une plateforme suisse de développement de start-ups en Suisse.

Ayant changé de position au sein de Mitsui & Co., Ltd., Monsieur Kosuke Nakajima a démissionné de son mandat d’Administrateur avec effet au 1er janvier 2024. Le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 14 décembre 2023, a décidé de coopter Monsieur Shinichi Ban, pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Kosuke Nakajima (soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2024). De nationalité japonaise, Monsieur Shinichi Ban dispose d’une solide expérience chez Mitsui & Co., Ltd dans le secteur de l’industrie de la mobilité. Il a rejoint le Conseil d’administration le 1er janvier 2024.

Shinichi Ban est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'environnement de l'université de Tsukuba, au Japon. Il a rejoint Mitsui & Co. en 2000. Il a 24 ans d'expérience chez Mitsui & Co, Ltd, l'une des plus grandes sociétés d'investissement et de commerce, dans les domaines de la mobilité et des projets d'infrastructure. Après avoir occupé divers postes au sein de Mitsui & Co. Ltd, il est aujourd'hui directeur général du département "Battery Solutions" de la division "Sustainability Impact" de l'unité commerciale "Energy Solutions" de Mitsui & Co. Ltd.

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour un transport électrique durable (véhicules légers, véhicules non routiers, camions, bus, trains). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. Près de 3 500 bus et 140 000 véhicules légers électriques sont équipés de batteries Forsee Power. Le groupe propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport.

Forsee Power et ses 750 collaborateurs sont engagés pour le développement durable ; le groupe a obtenu la médaille d’Or de l’agence de notation internationale EcoVadis. Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower

