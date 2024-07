Regulatory News:

Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l'expert des systèmes intelligents de batteries pour véhicules électriques légers et lourds, publie son nouveau rapport de développement durable qui revient sur ses réalisations de l’année 2023 et ses perspectives à venir. Le Groupe publie son empreinte carbone complète incluant les scopes 1, 2 et 3.

Découvrez le 5ème rapport de développement durable au complet de Forsee Power sur ce lien.

Réalisations 2023 : réduction des émissions de CO2, contrôle de la chaîne d’approvisionnement, gestion des déchets et mobilité interne

La lutte contre le changement climatique fait partie intégrante de la stratégie du Groupe, via les produits qu’il commercialise et au sein des opérations. Forsee Power a renforcé les initiatives mises en place afin de limiter ses émissions de scope 1 et 2 notamment grâce à l’électrification de ses flottes de véhicules, la mise en service d’une centrale solaire sur le site de production français ou encore la mise en place de compteurs sur les équipements industriels. Ainsi, en 2023, la hausse des émissions de CO2 eq des scope 1 & 2 réunis est limitée à 2% alors que l’activité a cru dans le même temps de 54%.

Par ailleurs, le renforcement de la gestion des déchets dans les sites de production, en collaboration avec les fournisseurs et les clients ont permis de réduire le recours aux emballages. Le poids de déchets par kWh produit a significativement diminué, passant de 0,79 kg en 2022 à 0,68 kg en 2023.

Le Groupe a également renforcé le process de contrôle de sa chaîne d’approvisionnement en intégrant un questionnaire ESG des plus exigeants aux audits qualité Groupe et, a poursuivi sa collaboration avec Bureau Veritas pour l’audit par un tiers de ses fournisseurs clés.

Enfin, Forsee Power a développé une politique RH de mobilité interne pour accompagner et développer ses talents. Ainsi, 50 collaborateurs ont bénéficié d’une mobilité interne, soit 20% des postes ouverts.

Elaboration d’une feuille de route « Net Zero » pour validation par SBTi

Dans une démarche d’amélioration continue de ses pratiques pour une activité plus durable et en anticipation d’un cadre règlementaire de plus en plus exigeant, Forsee Power a travaillé sur l’analyse de son empreinte carbone couvrant les 3 scopes afin d’élaborer une feuille de route « Net Zero ».

En 2023, le Groupe a signé et envoyé sa lettre d’engagement à la Science Based Target initative (SBTi). Grâce à l’analyse des émissions de CO 2 , Forsee Power a développé son plan de décarbonation selon les standards SBTi pour faire valider par l’organisme dans les prochaines semaines l’alignement de ses objectifs avec l’Accord de Paris.

« En 2023, Forsee Power a renforcé ses processus de reporting et intégré de nouveaux indicateurs en anticipation de la CSRD qui sera applicable sur la performance de l’année 2024. Nous avons amélioré nos process et enregistrons des progrès sur les trois piliers : environnement, social et gouvernance, salué par une 2ème médaille d’or EcoVadis avec un résultat de 72/100. L’analyse de notre empreinte carbone et la préparation de notre feuille de route de décarbonation ont également beaucoup mobilisé les équipes ». déclare Sophie Tricaud, Vice-Présidente Corporate Affairs de Forsee Power. « En 2024, nos efforts se concentrent sur la CSRD, le renforcement de notre devoir de vigilance et l’intégration des nouveaux sites aux Etats-Unis et au Japon à notre périmètre de reporting ESG. »

