Poursuite de la forte dynamique commerciale avec des revenus en progression de +54% à 171,2 M€ Véhicules lourds : nouvelle année de forte croissance à 145,4 M€, +65% vs. 2022 Véhicules légers : activité en augmentation à 25,8 M€, +11% vs. 2022 Diversification du portefeuille clients avec la signature de nouvelles références mondiales et extension de la présence géographique à de nouveaux marchés (Japon, Australie) Nette amélioration de la rentabilité : EBITDA ajusté1 en progrès de +48% à -6,8 M€1, vs. -13,0 M€ en 2022 Perspectives 2024 : focus sur la rentabilité Atteinte du seuil de rentabilité : EBITDA ajusté1 à l’équilibre Objectif de chiffre d’affaires annuel compris entre 180 et 200 M€ Démarrage de la production du site nord-américain à la fin du 1er semestre 2024 Webinaire de présentation des résultats, ce jour à 18h00 CEST cliquez-ici pour participer

Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société ») (Paris:FORSE), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce aujourd’hui ses résultats financiers 2023, arrêtés par le Conseil d’administration du 23 avril 2024.

Christophe Gurtner, Fondateur & Président Directeur Général de Forsee Power déclare :

« Forsee Power est parvenu à maintenir une forte dynamique commerciale tout au long de l’année 2023, bénéficiant de l’excellent momentum du segment des véhicules lourds. Avec des revenus annuels de plus de 170 M€, nous avons non seulement surperformé notre objectif de 160 M€ mais également élargi notre portefeuille clients à travers des partenariats stratégiques, notamment au Japon et en Australie. Cette diversification commencera à générer du volume à partir du début d’année 2025. Autre motif de satisfaction, celui de l’amélioration du profil de rentabilité de la Société avec un EBITDA ajusté1 2023 qui progresse nettement.

En parallèle du développement des ventes, le principal focus de la Société sera de poursuivre la bonne maîtrise de ses coûts pour atteindre le seuil de rentabilité en 2024. Enfin, le site nord-américain démarrera sa production d’ici la fin du mois de juin conformément à la feuille de route industrielle de la Société. Rentable dès 2024, renforcée à la suite des restructurations du marché, Forsee Power conforte chaque jour sa position d’acteur de référence sur le marché des systèmes de batteries ».

Résultats annuels 2023

Ajustement des indicateurs clés de performance de Forsee Power

Contractuellement, le Groupe doit prendre dans certains cas la responsabilité de la reprise et du recyclage des batteries à l’issue de la période de garantie. A ce titre, une provision est constituée pour couvrir les coûts estimés du recyclage futur des systèmes de batteries vendus. Cette provision est calculée en fonction du nombre de systèmes vendus concernés par l’engagement de reprise, et valorisée suivant le coût externe de recyclage des différents types de batteries. Son calcul est donc théorique et l’impact futur indéterminé et non maîtrisable du fait de l’évolution du marché et des technologies. De plus, un marché de la seconde vie s’ouvre, permettant ainsi de transformer un coût potentiel estimé en source de revenus additionnels pour le Groupe.

Ainsi, en 2023, le Groupe a procédé à un changement de définition de l’EBITDA ajusté2 en retraitant la provision pour recyclage (sans incidence sur la trésorerie) du résultat opérationnel courant. En conséquence, la notion d’EBITDA ajusté2 correspond désormais au résultat opérationnel courant, retraité :

des amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles, des amortissements des droits d’utilisation sur immobilisations corporelles ;

des amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et dépréciation nette sur stock et créances ;

du coût des paiements en actions et des charges patronales afférentes ;

de la provision pour recyclage de batteries.

Compte de résultat consolidé simplifié

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport de certification sera émis après finalisation de la vérification du rapport de gestion et des diligences relatives au format électronique ESEF des comptes 2023.

En M€ 2023 2022 Var (%) Chiffre d’affaires 171,2 111,0 +54% Véhicules lourds 145,4 87,8 +65% Véhicules légers 25,8 23,2 +11% EBITDA ajusté2 (6,8) (13,0) +48% Marge d’EBITDA ajusté2 (4)% (12)% +8 pts Résultat opérationnel courant (23,2) (30,1) +23% Résultat financier (4,7) (1,7) -171% Résultat net consolidé (28,0) (32,6) +14%

Forsee Power a réalisé un chiffre d’affaires 2023 de 171,2 M€, soit une hausse de 54% par rapport à l’année 2022. Cette bonne performance commerciale résulte d’une demande globale toujours soutenue, en particulier sur le segment des véhicules lourds (+65% vs 2022). L’activité sur le segment des véhicules légers progresse de +11% par rapport à l’exercice 2022.

L’EBITDA ajusté2 du Groupe est également en forte progression, passant de (13,0) millions d’euros en 2022 à (6,8) millions d’euros en 2023. Dans ce contexte, la marge d’EBITDA ajusté2 est passée de (12) % en 2022 à (4) % en 2023. Cette amélioration résulte essentiellement de :

- l’amélioration de la productivité du fait à la fois d’un meilleur taux de marge et d’un volume de ventes plus élevé (+ 54%) ;

- une plus forte capitalisation des coûts de développement ;

L’EBITDA ajusté est en revanche impactée par le coût de la structure aux Etats Unis pour (1,7) M€ et l’ouverture du bureau au Japon pour (0,5) M€.

L’activité ferroviaire, qui connait un cycle de développement plus long que les autres secteurs, pèse quant à elle pour (2,1) M€ sur l’EBITDA 2023. Les premières ventes significatives sont attendues en 2025.

Le Résultat opérationnel courant s’établit à (23,2) M€ en nette amélioration par rapport à 2022 (+23%).

En prenant en compte l’ensemble des éléments ci-dessus, la Société affiche une perte nette de (28,0) M€ pour l’année 2023.

Bilan consolidé simplifié

En M€ 31/12/2023 31/12/2022 Var (%) Actifs non courants 68,2 49,5 +38% Actifs courants 119,3 97,0 +23% Total actif 187,4 146,5 +28% Capitaux propres 59,2 39,7 +49% Passifs non courants 76,1 67,4 +13% Passifs courants 52,1 39,4 +32% Total passif 187,4 146,5 +28%

Tableau de flux de trésorerie consolidé simplifié

En M€ 2023 2022 Var. Trésorerie provenant des opérations liées à l’activité (27,3) (24,5) -2,8 Trésorerie provenant des opérations d’investissement (24,5) (9,1) -15,4 Trésorerie provenant des opérations de financement 46,8 (6,0) +52,8 Incidence des taux de conversion (0,1) (0,1) Variation de trésorerie (5,1) (39,8) +34,7

Une structure financière solide

Au 31 décembre 2023, la trésorerie disponible du Groupe s’élève à 25,9 M€ contre 31,0 M€ au 31 décembre 2022. Pour rappel, la Société a réalisé une augmentation de capital d’un montant de 49,3 M€ au mois de mai 2023.

L’endettement financier brut est relativement stable et s’élève à 67,1 M€ au 31 décembre 2023, contre 60,2 M€ au 31 décembre 2022. Au 31 décembre 2023, Forsee Power dispose d’un bilan solide avec des capitaux propres s’élevant à 59,2 M€, contre 39,7 M€ au 31 décembre 2022.

Compte tenu de ces éléments et de la mise en place d'outils de financement du BFR, le Groupe estime disposer des ressources financières suffisantes pour les 12 prochains mois.

Stratégie et perspectives

En 2024, Forsee Power entend maintenir une activité dynamique en transformant son carnet de commandes en chiffre d’affaires sur ses marchés prioritaires à forte valeur ajoutée : bus, véhicules off-highway (véhicules agricoles, de chantier et industriels), ferroviaire, et véhicules légers.

De plus, le chiffre d’affaires 2024 bénéficiera de la diversification du portefeuille clients et ce sur l’ensemble des géographies. La Société sera toutefois impactée à court terme par la réduction progressive des ventes de batteries auprès de son client Iveco.

En outre, l’industrie de la batterie fait actuellement face à une forte baisse des coûts des matières qui pondérera le chiffre d’affaires à partir du second semestre 2024. Cette baisse des coûts devrait aussi stimuler la demande et accélérer certains programmes dans les prochains mois, dans un contexte de consolidation du marché au profit de la position de Forsee Power, acteur de référence sur toutes les géographies où le Groupe est présent.

Au total, la Société estime être en mesure de réaliser des revenus annuels compris entre 180 et 200 M€.

Les relais de croissance, notamment le fort développement avec des donneurs d’ordre japonais, en Australie et le lancement effectif du site industriel nord-américain prévu au cours des prochains mois (les premières batteries ont été assemblées début avril 2024), permettront de continuer la diversification des références clients et de poursuivre sa croissance en 2025.

En parallèle, Forsee Power s’attachera à poursuivre l’amélioration de ses indicateurs de rentabilité privilégiant une trajectoire de croissance saine. La Société confirme ainsi son objectif d’atteindre le seuil de rentabilité pour l’ensemble de l’année 2024 grâce à une gestion rigoureuse de sa base de coûts et une accélération de ses cycles de développement produit.

Compte tenu du manque de maturité de marchés encore en phase de démarrage, le Groupe a décidé de suspendre les objectifs chiffrés à horizon 2028 précédemment communiqués3 sans que cela ne remette en cause les perspectives de croissance de la Société ni la pertinence de sa stratégie, focalisée sur une trajectoire de croissance rentable.

Prochaines communication financières chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024, le 14 mai 2024 avant ouverture de la bourse. L’Assemblée Générale se tiendra quant à elle le 21 juin 2024.

Les comptes au 31 décembre 2023 seront communiqués dans le Document d’Enregistrement Universel qui sera mis à la disposition des actionnaires sur le site Internet de la Société au plus tard le 30 avril 2024 conformément aux dispositions légales et réglementaires.

À propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour un transport électrique durable (véhicules légers, véhicules non routiers, camions, bus, trains). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. Près de 3 000 bus et 135 000 véhicules légers électriques sont équipés de batteries Forsee Power. Le groupe propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport.

Forsee Power et ses 750 collaborateurs sont engagés pour le développement durable ; le groupe a obtenu la médaille d’Or de l’agence de notation internationale EcoVadis. Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower

1 Le Groupe a procédé à un changement de définition de l’EBITDA ajusté en 2023 (se référer au paragraphe dédié). Au titre de l’exercice 2022, selon cette nouvelle définition, l’EBITDA ajusté s’établit à (13,0) millions d’euros contre (13,9) millions d’euros en données publiées. Selon l'ancienne définition, l'EBITDA ajusté 2023 ressortirait à (7,6) M€

2 Le Groupe a procédé à un changement de définition de l’EBITDA ajusté en 2023 (se référer au paragraphe dédié). Au titre de l’exercice 2022, selon cette nouvelle définition, l’EBITDA ajusté s’établit à (13 013) milliers d’euros contre (13 901) milliers d’euros en données publiées.

3 Pour rappel, le Groupe a retenu en 2022 les objectifs à moyen terme (à horizon 2028) suivants : un chiffre d’affaires supérieur à 850 M€ et d’une marge d’EBITDA ajusté supérieure à 15 %.

