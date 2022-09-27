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    FORSE   FR0014005SB3

FORSEE POWER

(FORSE)
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Forsee Power : Document AMF CP. 2022DD863150

27/09/2022 | 19:05
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2022DD863150

27 septembre 2022

FR0014005SB3 - DD153425

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Fabrice GIOCANTI-BELMONTE, Responsable contrôle de gestion Europe

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : FORSEE POWER

LEI : 969500S7F4LVSHHUZB87

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 15 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 15 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 15 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 27 septembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Forsee Power SA published this content on 27 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 September 2022 17:04:40 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 102 M 98,4 M -
Résultat net 2022 -33,2 M -32,0 M -
Dette nette 2022 22,8 M 22,0 M -
PER 2022 -3,61x
Rendement 2022 -
Capitalisation 160 M 153 M -
VE / CA 2022 1,79x
VE / CA 2023 1,39x
Nbr Employés 630
Flottant 60,5%
Graphique FORSEE POWER
Durée : Période :
Forsee Power : Graphique analyse technique Forsee Power | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique FORSEE POWER
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 2
Dernier Cours de Clôture 3,01 €
Objectif de cours Moyen 8,65 €
Ecart / Objectif Moyen 187%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Christophe Gurtner Chairman & Chief Executive Officer
Mathieu Darne Chief Financial Officer
Aymeric Derville Chief Technology & Innovation Officer
Jean Mourlan Chief Operating Officer
Isabelle Tribotté Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
FORSEE POWER-46.82%154
VINCI-10.10%45 477
LARSEN & TOUBRO LIMITED-2.31%31 892
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED3.00%30 244
QUANTA SERVICES12.30%17 984
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED-8.29%17 403