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    FORSE   FR0014005SB3

FORSEE POWER

(FORSE)
  Rapport
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Forsee Power : Document AMF CP. 2023DD888473

10/03/2023 | 18:15
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2023DD888473

09 mars 2023

FR0014005SB3 - DD155553

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Jörg Ernst, Director of the board

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : FORSEE POWER

LEI : 969500S7F4LVSHHUZB87

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 20 mai 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : 600/2014

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.1200 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.1200 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 09 mars 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Forsee Power SA published this content on 10 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 March 2023 17:14:09 UTC.


© Publicnow 2023
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Données financières
CA 2022 111 M 117 M -
Résultat net 2022 -33,3 M -35,3 M -
Dette nette 2022 31,1 M 32,9 M -
PER 2022 -4,07x
Rendement 2022 -
Capitalisation 164 M 173 M -
VE / CA 2022 1,75x
VE / CA 2023 1,42x
Nbr Employés 630
Flottant 60,4%
Graphique FORSEE POWER
Durée : Période :
Forsee Power : Graphique analyse technique Forsee Power | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique FORSEE POWER
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 3
Dernier Cours de Clôture 3,08 €
Objectif de cours Moyen 6,00 €
Ecart / Objectif Moyen 94,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Christophe Gurtner Chairman & Chief Executive Officer
Jean-Yves Quentel Chief Financial Officer
Aymeric Derville Chief Technology & Innovation Officer
Jean Mourlan Chief Operating Officer
Isabelle Tribotté Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
FORSEE POWER-7.51%173
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED0.91%139 247
LG ENERGY SOLUTION, LTD.26.06%97 348
EVE ENERGY CO., LTD.-21.44%20 238
ECOPRO BM. CO., LTD.122.58%15 170
GOTION HIGH-TECH CO.,LTD.2.05%7 487