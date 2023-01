Forsee Power : Jean-Yves Quentel nommé directeur administratif et financier

Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce la nomination de Jean-Yves Quentel au poste de directeur administratif et financier. Agé de 53 ans, ce diplômé de l’Essec occupe depuis 2010 des fonctions de directeur général ou de directeur financier au sein d’entreprises high-tech à forte croissance. Il a débuté sa carrière dans le conseil et l’investissement en capital-risque technologique en France et aux Etats-Unis dans des fonds comme Atlas Venture, Europatweb (Groupe Arnault), et Logispring.



Avant de rejoindre Forsee Power, Jean-Yves Quentel était Directeur financier groupe et Directeur Général Délégué de Claranova SE, entreprise technologique cotée sur Euronext.