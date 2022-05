Forsee Power : le titre chute, un analyste dégrade

Le titre Forsee Power chute ce mercredi à la Bourse de Paris après une dégradation du conseil de Berenberg, passé à 'conserver' contre 'achat' jusqu'ici sur le fabricant de systèmes de batteries.



Peu avant 11h00, l'action Forsee lâche 3,8% dans un marché parisien qui n'affiche qu'un léger repli (-0,3%).



Berenberg, qui abaisse en outre son objectif de cours de 12 à 4,5 euros, dit s'inquiéter d'un certain nombre de problèmes actuels, notamment liés à la chaîne d'approvisionnement, suite à la parution, la semaine dernière, du chiffre d'affaires de premier trimestre du groupe.



'Sachant que les disruptions au niveau de la logistique pourraient perdurer pendant les deux prochaines années, prédire l'évolution du chiffre d'affaires et des résultats à court terme devient une tâche plus ardue', estime l'intermédiaire.



'Par conséquent, nous avons revu à la baisse nos prévisions de ventes sur le court terme d'environ 11,5% tout en nous attendant à une détérioration significative de la rentabilité', souligne l'analyste.



