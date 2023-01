Forsee : nouveau directeur administratif & financier

Forsee Power annonce la nomination de Jean-Yves Quentel au poste de Directeur administratif et financier.



Diplômé de l'ESSEC, Jean-Yves Quentel, 53 ans, occupe depuis 2010 des fonctions de Directeur général ou de Directeur Financier au sein d'entreprises high-tech à forte croissance.



Avant de rejoindre Forsee Power, Jean-Yves Quentel était Directeur financier groupe et Directeur Général Délégué de Claranova SE, entreprise technologique cotée sur Euronext.







