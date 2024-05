Forte Bilgi Iletisim Teknolojileri ve Savunma Sanayi AS est une société basée en Turquie, engagée dans le secteur des technologies de l'information. L'entreprise est spécialisée dans le développement et la publication de logiciels d'aide aux entreprises pour le Web, les ordinateurs de bureau et les téléphones portables, tels que des logiciels de comptabilité, de relations avec les clients, de ressources humaines, d'analyse technique, de planification et de documentation. Forte Bilgi Iletisim propose également des services de codage de matériel, de rédaction de documentation technique, de gestion de services informatiques, d'externalisation, d'installation, de terrain et de conseil en bases de données stratégiques. En outre, l'entreprise propose des solutions pour les centres de données et les infrastructures, notamment des solutions pour les centres de données, des systèmes de stockage de données, des solutions pour les réseaux d'entreprise et des solutions de sécurité.

Secteur Logiciels