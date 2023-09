Forte Biosciences, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur son principal produit candidat, le FB-401, qui est un biothérapeutique topique vivant pour le traitement des maladies inflammatoires de la peau, notamment chez les patients pédiatriques et adultes atteints de dermatite atopique (DA). Le FB-401 a été développé en collaboration avec les National Institutes of Health (NIH) et le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Le FB-401 a terminé les essais de phase I/II chez des patients adultes et enfants atteints de dermatite atopique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale