Forte Minerals Corp. est une petite société d'exploration basée au Canada. La société et ses filiales se concentrent sur l'exploration du cuivre et de l'or au Pérou. La société détient des propriétés minières au Pérou, notamment le projet Esperanza, le projet Pucarini et Don Gregorio. Le projet Esperanza est situé dans la ceinture paléocène du sud du Pérou. Le projet consiste en 4000 hectares de concessions minières dans la région d'Arequipa. Le projet Pucarini est un projet aurifère à haute sulfuration en phase initiale, situé à environ 43 kilomètres à l'ouest-nord-ouest de la ville de Juliaca, dans le département de Puno, au Pérou, et qui comprend une concession d'environ 1 000 hectares. Le projet Don Gregorio comprend une propriété d'environ 900 hectares sur laquelle Forte Minerals a une option de Candente Copper Corp. Forte Minerals possède également le prospect d'or épithermal à haute sulfuration Alto Ruri (Au) et le prospect de porphyre Au-cuivre (Cu)-molybdène (Mo) Cerro Quillo au Pérou.

Secteur Sociétés minières intégrées