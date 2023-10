Forterra plc fabrique et vend des briques, des blocs denses et légers, du béton préfabriqué, des pavés en béton et d'autres produits de construction complémentaires. Son segment Briques se consacre à la fabrication et à la vente de briques au secteur de la construction. Son segment Blocs est engagé dans la fabrication et la vente de blocs de béton et de pavés perméables au secteur de la construction. Le segment des produits sur mesure fabrique et vend des produits sur mesure au secteur de la construction. La gamme de produits sur mesure comprend des solutions en béton préfabriqué (commercialisées sous la marque Bison Precast), des solutions de cheminée et de toiture, chacune d'entre elles étant fabriquée sur mesure ou personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques du client. Les produits de revêtement de sol en béton préfabriqué sont complétés par des services complets de conception et d'installation à l'échelle nationale, tandis que certains autres produits sur mesure, tels que les conduits de cheminée, sont complétés par le service de spécification et de conception sur mesure de la société.

Secteur Matériaux de construction