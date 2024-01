Fortescue Metals Group Ltd est une entreprise intégrée de technologies vertes, d'énergie et de métaux basée en Australie. La société opère à travers deux segments : Les métaux et l'énergie. Le segment Métaux est engagé dans l'exploration, le développement, la production, le traitement, la vente et le transport de minerai de fer, ainsi que dans l'exploration d'autres minéraux. Le secteur de l'énergie est engagé dans le développement de projets d'électricité verte, d'hydrogène vert et d'ammoniac vert. Grâce à son projet de croissance Iron Bridge et à sa participation dans le projet de minerai de fer Belinga au Gabon, il investit dans la croissance de ses activités dans le domaine du minerai de fer. Ses opérations intégrées dans la région de Pilbara comprennent les centres miniers de Chichester, Solomon et Western. Son infrastructure minière est reliée au port Herb Elliott à cinq postes d'amarrage et à l'installation de remorquage du port de Judith Street à Port Hedland. Le centre de Solomon, dans les Hamersley Ranges, est situé à 60 kilomètres (km) au nord de Tom Price et à 120 km à l'ouest du centre de Chichester.

Secteur Acier