Gros virage environnemental pour Fortescue Metals. Le géant australien va investir 6,2 milliards de dollars pour cesser d'utiliser des combustibles fossiles d'ici 2030. Il utilisera à la place une combinaison d'énergie éolienne et solaire, de stockage par batterie et d'hydrogène, pour générer l'électricité et le carburant nécessaires à l'extraction du minerai de fer. Il estime qu’il réduira ainsi ses coûts et avancera vers la production d'acier à faible teneur en carbone.

